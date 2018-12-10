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В школах Владивостока детям стали давать молоко

10 Декабря 2018, 14:38 | Приморье

Ежедневно специально созданные комиссии выезжают в школы Владивостока, чтобы лично оценить, чем питаются школьники

Школьники Владивостока питаются по новому меню. Его разработали специалисты с учетом увеличения финансирования на завтраки и обеды школьников, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Увеличение субсидий на питание произошло с 1 декабря, - уточняет Людмила Крупина, начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования, - они выросли почти вдвое. С этого дня в меню школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов. Кроме того, младшим школьникам теперь предоставляют стакан молока».

Как отмечают специалисты, в меню появились новые блюда, с которыми питание стало более разнообразным и витаминизированным. Это различные овощные салаты, супы и запеканки. Кроме того, расширился перечень детей, которым положено бесплатное питание. Так, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут бесплатно и завтракать, и обедать.

 


 



Изменения в меню первыми заметили сами дети с родителями.

«Кормить стали намного лучше, - говорит Елена, мама ученицы школы № 9. - Буквально в первый же день ребенок пришел с восторженными комментариями, что давали блинчики с творогом, манную кашу, бутерброды с сыром и компот. А чуть позже каждому налили по стакану молока».

Заметили перемены и в школе № 7. Здесь в меню - любимые многими школьниками сосиски и кабачковая икра.  

За процедурой внедрения нового меню наблюдают специалисты управления образования. Ежедневно специально созданные комиссии выезжают в школы города, чтобы лично оценить, чем питаются школьники.

Напомним, до 1 декабря на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день, на обед – 25 рублей. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно было довольно сложной задачей. Поэтому во всех школах города очень ждали увеличения субсидий на питание. Благодаря инициативе главы региона Олег Кожемяко суммы выросли вдвое. Дополнительные средства из краевого бюджета уже выделены.

Как отмечают специалисты, увеличение субсидий на питание школьников – одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье.

Фотографии предоставлены родителями и школьниками

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: молоко  питание  дотации  школы 



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