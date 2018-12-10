Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел селекторное совещание, в котором принял участие врио губернатора Приморья Олег Кожемяко

На повестке дня стояли острые коммунальные проблемы в военных городках. Глава региона сказал, что очень много обращений поступает от местных жителей, чаще всего люди жалуются на отсутствие воды, сообщает газета "Золотой Рог".

«На территории 27 населенных пунктов Приморья находятся воинские части, где проживает, в том числе, и гражданское население. Так, в селах Воздвиженка, Сергеевка, Бараново-Оренбургское необходимо создать условия для бесперебойного водоснабжения. Организация «ЦЖКУ» уделяет недостаточно внимания подготовке к зиме, капитальному ремонту жилищного фонда», – обратился к министру Олег Кожемяко.

Также он рассказал о вопиющих случаях, когда из квартир в военных гарнизонах требуют выселить жильцов, которые сейчас не имеют отношения к министерству обороны. Глава Приморья попросил Сергея Шойгу не исполнять такие решения и совместно выработать механизм, учитывающий интересы простых людей.

За сферу ЖКХ в ведомственном жилфонде сейчас отвечает Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны. С 2017 года его возглавляет Наталия Евгеньевна Красавцева. До назначения она была известна как руководитель скандальных фирм «Веста», «Компания Веста», «Форма Т», которые получали от министерства обороны контракты на миллиарды рублей. К слову, ни один из них не был завершен. Один из самых нашумевших случаев – госконтракт с Минобороны на ремонт казарм в военной части в Сергиевом Посаде в 2015 году. Его сумма составляла 152 млн рублей. Работы должны были продолжаться месяц, но не завершились до сих пор. А вот аванс в 50 млн лишь частично дошел до фактических исполнителей – значительная часть суммы «перетекла» на счета за рубежом, а также в карман самой Красавцевой и ее родственников. Также выяснилось, что предпринимательница за бюджетные деньги не раз ездила за границу: путешествия на Филиппины, в ОАЭ, Францию вряд ли можно назвать «рабочими командировками».

Помимо Сергиева Посада фирмы Наталии Красавцевой участвовали, например, в реконструкции московских военных городков и военно-клинического госпиталя им. Вишневского в Красногорске. Даже сейчас, занимая руководящую должность, чиновница продолжает контролировать созданные ей фирмы.

В это же время люди в военных городках Приморья не живут, а выживают, до последнего отстаивая свои права на квадратные метры. Особо контрастно здесь выглядит ситуация с покупкой Наталией Красавцевой отеля в Италии за 46 миллионов рублей. Разве может человек, безжалостно ворующий бюджетные средства, занимать руководящие посты в военном ведомстве?

Сергей Шойгу заверил Олега Кожемяко, что в ближайшее время в Приморский край прибудет специальная комиссия, которая займется решением вопросов ЖКХ. Помогут ли людям эти меры? Вопрос сложный, но им бы точно помогла смена руководства в профильном департаменте Минобороны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото минобороны.рф.