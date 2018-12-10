На центральной площади Владивостока открыли "Сказочную фабрику Деда Мороза"

Главный герой предстоящего праздника рассказал о сюрпризах, приготовленных в канун празднования Нового 2019 года, и забрал с собой в Великий Устюг детские письма, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостоке.

8 декабря на центральной площади Владивостока можно было поучаствовать в праздничных гуляниях фестиваля "Новогодние сказки", сообщили журналу



Начался праздник с открытия "Сказочной фабрики Деда Мороза". Новогодние игрушки, выполненные вручную из войлока. Вязаные теплые вещи. Предметы интерьера. Все это могли приобрести горожане у помощников Деда Мороза – мастеров декоративно-прикладного творчества продюсерского центра "Живи ярче", которые приехали на праздник со всего Дальнего Востока.



"Очень много игрушек в виде поросят, - делится эмоциями Елена Владимировна, пришедшая на праздник с внучкой, - не смогли устоять и купили. Будет символом нашего нового года".

"Мы случайно мимо шли, увидели деда Мороза и остались. Очень яркий праздник. Настроение создает новогоднее", - рассказали Артем и Анастасия.



Жители и гости города смогли пообщаться с дедом Морозом, который появился на площади в фирменном автомобиле в сопровождении помощников. Главный герой предстоящего праздника рассказал о сюрпризах, приготовленных в канун празднования Нового 2019 года, и забрал с собой в Великий Устюг детские письма.



Приятным сюрпризом для горожан стало выступление творческих коллективов Владивостока. Также на фестивале "Новогодние сказки" выступили трое начинающих комиков клуба Stand-Up Comedy Vladivostok Виталий Якухной, Лев Поляков и Илья Синенко. В формате живого концерта они с юмором рассказали веселые истории из своей жизни.

Анастасия Котлярова (фото)