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В Приморье отметили День Героев Отечества
Подвиги обычных жителей региона представили приморцам на торжественном концерте, посвященному государственному празднику. Участие в мероприятии принял врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 7 декабря, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
День Героев Отечества в России ежегодно отмечают 9 декабря. В преддверии памятной даты в Приморье прошел праздничный концерт, где не только отдали дань памяти героическим предкам, но и чествовали ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации, Кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Представили собравшимся и подвиги жителей региона, которые совершают героические поступки каждый день, помогая детям и взрослым Приморья.
По словам Олега Кожемяко, сегодняшние герои – это простые люди, которые живут в городах, поселках, глубинках Приморья.
«Сегодня замечательный вечер, когда мы чествуем героев. Наших простых людей, живущих в Приморье и каждый день совершающих подвиг. Своей работой, заботливым отношением к окружающим. Подвиг, длиною в жизнь. Кто-то лечит людей и возрождает их жизни, кто-то дает надежду, кто-то помогает матери заботиться о своих младших братьях, а кто-то готов в минуту опасности, как Сережа Новиков, шагнуть навстречу беде с тем, чтобы спасти своего брата. Это все мы, приморцы, в жилах которых течет легендарная кровь своих предков. Приморье всегда славилось такими людьми. Низкий поклон, большое спасибо за вашу работу, и тот пример, который вы сегодня подаете», – заявил он.
В концертной программе, приуроченной к государственному празднику, приняли участие творческие коллективы Приморья, а также специальные гости – исполнители ВИА «Песняры» и «Цветы», а также певец Доминик Джокер. Ведущим программы стал известный российский актер Сергей Жигунов.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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