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В Приморье перед работниками предприятия погасили задолженность по зарплате
В Приморском крае перед работниками предприятия погасили задолженность по зарплате. Она составила более 2 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства.
Установлено, что более 20 работников ООО «Зодиак Групп» своевременно не получили заработную плату за июль-сентябрь 2016 года, задолженность превысила 2 млн рублей.
В связи с этим Приморский транспортный прокурор внес представление, а также возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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