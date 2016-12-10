В Приморье перед работниками предприятия погасили задолженность по зарплате

В Приморском крае перед работниками предприятия погасили задолженность по зарплате. Она составила более 2 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что более 20 работников ООО «Зодиак Групп» своевременно не получили заработную плату за июль-сентябрь 2016 года, задолженность превысила 2 млн рублей.

В связи с этим Приморский транспортный прокурор внес представление, а также возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.