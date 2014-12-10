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Владимира Путина просят не кормить россиян котиками

10 Декабря 2014, 14:26 | Приморье

Во прошедший вторник в Деловой газете «Золотой Рог» был опубликован материал «Жюльен моржовый», в котором шла речь о том, что Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии занялся разработкой стандартов продуктов питания из тюленьего мяса. По подсчетам ученых, сообщили они, популяция тюленей, моржей, нерп и морских котиков увеличилась, что позволяет начать промышленную добычу без вреда для экологии. А в условиях западных санкций и ответного продуктового эмбарго в России не помешало бы и мясо ластоногих.

Материал вызвал бурную реакцию прежде всего экологических организаций. В частности, после выхода материала руководитель приморского центра "Тюлень" Лора БЕЛОИВАН на своей странице в Фэйсбуке попросила дальневосточников и всех неравнодушных людей подписать петицию не много ни мало к самому президенту, в которой экологи просят власти не допустить возрождения промышленного убийства ластоногих, в частности, дальневосточных тюленей. Приводим обращение полностью.

"Не допустите начала промышленного забоя тюленей!

В ноябре 2014 года Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП "ВНИРО") сообщил на своем сайте об инициативе промышленной добычи дальневосточных тюленей. Институт уже разработал стандарты и ассортимент пищи из тюленьего мяса и изготовил опытные образцы колбасы, холодца, паштета и вяленой тюленины.

Дальневосточные тюлени – это кольчатая нерпа, пестрая нерпа, обыкновенный тюлень, полосатый тюлень и др.

Некоторые тюлени занесены в Красную Книгу Российской Федерации. Так, например, курильский подвид обыкновенного тюленя относится к редким популяциям, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории.

Международная Конвенция СИТЕС, участником которой является и Россия, относит тюленей к видам, находящимся под угрозой исчезновения, торговля которыми может оказать на их существование неблагоприятное влияние. Добыча тюленей должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах. Конвенция регулирует вопросы международной торговли этими животными, и подобные нормы включены в нее не просто так. Преамбула Конвенции гласит, что "народы и государства являются и должны быть наилучшими хранителями их собственных дикой фауны и флоры".

Убивать тюленей очень легко – они совершенно беспомощны на суше и очень доверчивы. При этом, забой тюленей не только очень прост, но еще и безмерно жесток. Как правило, тюленей забивают насмерть баграми или дубинами.

Еще в 2009 году тогдашний Премьер-министр, Владимир Путин, раскритиковал промысел тюленей, а глава Минприроды, Юрий Трутнев, назвал его "кровавым забоем беззащитных животных, который сложно назвать охотой". Однако времена изменились и теперь тюленей снова предложено забивать в промышленных масштабах.

В эфире телеканала "Россия 1" было объявлено, что цель возврата жестокого промысла – "импортозамещение". Но ведь замещать импорт морепродуктов можно отечественной рыбой, выращиваемой в промышленных целях. И остается лишь надеяться, что в будущем не появится идей о замещении импорта посредством собак или кошек.

Мы призываем адресатов данного обращения проявить здравый смысл и простой человеческий гуманизм и не допустить возрождения промышленного убийства тюленей!"

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги: Путин  экология  биоресурсы  мясо  безопасность 



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