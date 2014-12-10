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Общероссийский День приема граждан в Приморье пройдет в новом формате
Жители Приморского края смогут обратиться в приемную Президента России 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.
Прием граждан по интересующим их вопросам будут вести специалисты федеральных, краевых органов исполнительной власти и местного самоуправления с 12:00 до 20:00 по местному времени.
В департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края отмечают, что в этом году прием граждан пройдет в новом формате.
«Установленное в крае программное обеспечение позволит провести прием в трех формах: видеосвязь, аудиозвонок и заполнение электронной карты. При необходимости специалист, ведущий прием, сможет связать гражданина с уполномоченным другого органа власти, в компетенцию которого входит решение обозначенных в устном обращении вопросов», - отметили специалисты департамента.
Приморье уже провело большую подготовку к единому Дню приема граждан. Всего предусмотрено 158 подключенных мест приема.
В отдаленных населенных пунктах края предусмотрены локальные рабочие места. Специалист, ведущий здесь прием, будет сохранять информацию, заявленную гражданами, в определенную форму, которую затем внесет в общую базу данных приема.
«Сохранность информации, предоставляемой гражданами, гарантируется», - подчеркнули в департаменте.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2014 года приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации на странице «Личный приём» раздела «Обращения».
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