Жители Приморья выезжают за рубеж с полисами компании РОСГОССТРАХ

«Отдых на диване» в период новогодних каникул уже давно стал непопулярным явлением среди россиян. Все больше соотечественников планируют путешествия за границу на Новый год, ведь 10 праздничных дней - это маленький отпуск. При этом стоит помнить о том, что страховой полис для путешественника такой же неотъемлемый атрибут поездки, как паспорт и билет на самолет.

Когда речь идет о пакетных турах, как правило, о страховании выезжающих за рубеж заботится туроператор. Однако в последнее время стремительными тепами растет число россиян и, в частности, жителей Приморья, путешествующих самостоятельно. Страхованием сотрудников, выезжающих за рубеж в командировки, занимаются и сами предприятия. Соответственно, все больше путешественников заботятся о страховке самостоятельно. Так, в первом полугодии 2014 года почти 11 тыс. жителей Приморского края приобрели в компании РОСГОССТРАХ полисы страхования выезжающих за рубеж. Средняя стоимость полиса составила 1,6 тыс. рублей на человека.

Помимо онлайн-бронирования авиабилетов и отелей активное развитие получила и покупка через интернет страховых полисов ВЗР. По данным компании РОСГОССТРАХ, в Приморском крае только по итогам первого полугодия 2014 года темп роста покупок полисов онлайн составил 115%.

«Онлайн-полис ВЗР нашей компании действителен при предъявлении во всех посольствах и консульско-визовых центрах, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, - рассказала директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае Ольга ОСИПОВА. - Его можно приобрести для поездки в любую страну мира, за исключением государств, где ведутся военные действия, на любой срок и с оптимальным лимитом ответственности. Он гарантирует страховое покрытие медицинских, медико-транспортных и иных расходов в рамках выбранной страховой суммы».

Процедура покупки полиса онлайн максимально проста. Зайдя на корпоративный сайт компании по адресу www.RGS.ru в раздел «Страхование поездок по России и за рубеж», клиент вводит в форму свои данные и отправляет запрос. Через несколько секунд после этого на указанный электронный адрес приходит полис, который остается только распечатать. Такой документ принимают во всех посольствах зарубежных стран, расположенных в РФ. Кроме того, полис, оформленный через сайт, просто невозможно потерять, поскольку его всегда можно распечатать повторно. Кстати, владельцы смартфонов могут сохранить файл в своем телефоне и вовсе не возить с собой распечатанную версию.

Как отметили специалисты крупнейшей страховой компании страны, клиенты, покупающие полис онлайн, предпочитают комплексные программы страхования с максимальным набором опций. По данным РОСГОССТРАХа, темп роста в Приморье выдачи полисов ВЗР на сумму $50 тыс. составил за полугодие 107%. Среди наиболее популярных программ страхования - программа «Комфорт», включающая помимо медицинских расходов возвращение несовершеннолетних детей, предоставление услуг переводчика в стационаре, проезд до места жительства после лечения и другие важные виды помощи.

«Высокая стоимость лечения за рубежом - основной фактор, который и в дальнейшем будет оказывать влияние на актуальность данной страховой программы, - говорит Ольга Осипова. - Мы также отмечаем рост страховой грамотности наших земляков, которые не просто покупают страховку «для визы», а внимательно смотрят на наполнение страхового продукта: страховую сумму, страховые риски, такие дополнительные опции, как потеря багажа, страхование от несчастного случая и другие».

Недавно РОСГОССТРАХ подтвердил свое безоговорочное лидерство в массовых видах страхования. Ведущее рейтинговое агентство страны «Эксперт РА» в ходе VIII форума «Будущее страхового рынка России» отметило РОСГОССТРАХ за последний год сразу в трех номинациях. Так, ГК РОСГОССТРАХ стала победителем в номинации «Страховая группа - лидер рынка страхования», а ООО «РОСГОССТРАХ» удостоено награды как «Лидер рынка ОСАГО» и «Лидер рынка страхования имущества физических лиц».

Кроме того, РОСГОССТРАХ был признан лучшим страховщиком для российских туристов по итогам интернет-голосования, в котором приняли участие десятки тысяч пользователей Рунета. 19 марта, в первый день работы международного форума MITT 2014 «Путешествия и туризм», компания была удостоена премии «Звезда Travel.ru» - одной из старейших и самых престижных в отечественной туристической отрасли (в этом году премия проводилась уже в 11-й раз).

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.