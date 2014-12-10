Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья выезжают за рубеж с полисами компании РОСГОССТРАХ
«Отдых на диване» в период новогодних каникул уже давно стал непопулярным явлением среди россиян. Все больше соотечественников планируют путешествия за границу на Новый год, ведь 10 праздничных дней - это маленький отпуск. При этом стоит помнить о том, что страховой полис для путешественника такой же неотъемлемый атрибут поездки, как паспорт и билет на самолет.
Когда речь идет о пакетных турах, как правило, о страховании выезжающих за рубеж заботится туроператор. Однако в последнее время стремительными тепами растет число россиян и, в частности, жителей Приморья, путешествующих самостоятельно. Страхованием сотрудников, выезжающих за рубеж в командировки, занимаются и сами предприятия. Соответственно, все больше путешественников заботятся о страховке самостоятельно. Так, в первом полугодии 2014 года почти 11 тыс. жителей Приморского края приобрели в компании РОСГОССТРАХ полисы страхования выезжающих за рубеж. Средняя стоимость полиса составила 1,6 тыс. рублей на человека.
Помимо онлайн-бронирования авиабилетов и отелей активное развитие получила и покупка через интернет страховых полисов ВЗР. По данным компании РОСГОССТРАХ, в Приморском крае только по итогам первого полугодия 2014 года темп роста покупок полисов онлайн составил 115%.
«Онлайн-полис ВЗР нашей компании действителен при предъявлении во всех посольствах и консульско-визовых центрах, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, - рассказала директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае Ольга ОСИПОВА. - Его можно приобрести для поездки в любую страну мира, за исключением государств, где ведутся военные действия, на любой срок и с оптимальным лимитом ответственности. Он гарантирует страховое покрытие медицинских, медико-транспортных и иных расходов в рамках выбранной страховой суммы».
Процедура покупки полиса онлайн максимально проста. Зайдя на корпоративный сайт компании по адресу www.RGS.ru в раздел «Страхование поездок по России и за рубеж», клиент вводит в форму свои данные и отправляет запрос. Через несколько секунд после этого на указанный электронный адрес приходит полис, который остается только распечатать. Такой документ принимают во всех посольствах зарубежных стран, расположенных в РФ. Кроме того, полис, оформленный через сайт, просто невозможно потерять, поскольку его всегда можно распечатать повторно. Кстати, владельцы смартфонов могут сохранить файл в своем телефоне и вовсе не возить с собой распечатанную версию.
Как отметили специалисты крупнейшей страховой компании страны, клиенты, покупающие полис онлайн, предпочитают комплексные программы страхования с максимальным набором опций. По данным РОСГОССТРАХа, темп роста в Приморье выдачи полисов ВЗР на сумму $50 тыс. составил за полугодие 107%. Среди наиболее популярных программ страхования - программа «Комфорт», включающая помимо медицинских расходов возвращение несовершеннолетних детей, предоставление услуг переводчика в стационаре, проезд до места жительства после лечения и другие важные виды помощи.
«Высокая стоимость лечения за рубежом - основной фактор, который и в дальнейшем будет оказывать влияние на актуальность данной страховой программы, - говорит Ольга Осипова. - Мы также отмечаем рост страховой грамотности наших земляков, которые не просто покупают страховку «для визы», а внимательно смотрят на наполнение страхового продукта: страховую сумму, страховые риски, такие дополнительные опции, как потеря багажа, страхование от несчастного случая и другие».
Недавно РОСГОССТРАХ подтвердил свое безоговорочное лидерство в массовых видах страхования. Ведущее рейтинговое агентство страны «Эксперт РА» в ходе VIII форума «Будущее страхового рынка России» отметило РОСГОССТРАХ за последний год сразу в трех номинациях. Так, ГК РОСГОССТРАХ стала победителем в номинации «Страховая группа - лидер рынка страхования», а ООО «РОСГОССТРАХ» удостоено награды как «Лидер рынка ОСАГО» и «Лидер рынка страхования имущества физических лиц».
Кроме того, РОСГОССТРАХ был признан лучшим страховщиком для российских туристов по итогам интернет-голосования, в котором приняли участие десятки тысяч пользователей Рунета. 19 марта, в первый день работы международного форума MITT 2014 «Путешествия и туризм», компания была удостоена премии «Звезда Travel.ru» - одной из старейших и самых престижных в отечественной туристической отрасли (в этом году премия проводилась уже в 11-й раз).
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
- Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
- В Приморье открывают уникальный туристический маршрут
Новости раздела
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Жительница Владивостока отметила 100-летний юбилей
- Приморские города готовятся к благоустройству
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"