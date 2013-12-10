АИСТ Союза архитекторов России достался студенту из Владивостока

В Москве, 26-27 ноября, прошел традиционный, уже IV Фестиваль инновационных технологий в архитектуре и строительстве "Зеленый проект 2013". Главный фестиваль российской "зеленой архитектуры" в 2010 г. учредили Союз архитекторов Российской Федерации и ИД Союза Архитекторов "АРД-центр". Цель фестиваля - пропаганда и внедрение идей устойчивого развития в области архитектуры и строительных технологий, демонстрация лучших отечественных и зарубежных проектов и построек в области экологической архитектуры.

В этом году в основном конкурсе фестиваля "Экоустойчивая среда обитания" проекты оценивались по трем номинациям: - профессиональные проекты; - постройки; - студенческие работы. В жюри фестиваля входили метры отечественной и зарубежной архитектуры: Николай Шумаков, Марина Асадова, Андрей Багатурия, Евгенио Морелло, Барбара Пига, Инесса Саркисова, Татьяна Семенова, Николь Сенжье, Лука Скакетти. Заметно выросла конкуренция среди проектов, разработанных молодыми архитекторами. Достаточно сказать, что в номинации "студенческие проекты" участвовало 25 архитектурных и архитектурно-строительных вузов и профильных факультетов из России, вузы ближнего и дальнего зарубежья.

Тем весомее награда студента-архитектора 5 курса ИШ ДВФУ Яны Марус за проект «Энергоэффективной жилой группы в микрорайоне на п-ве Шкота» - диплом 1 степени и главный приз фестиваля – статуэтка АИСТ (Архитектура. Инновации. Строительство. Технологии). Среди других проектов наш выгодно отличали «зеленый образ» жилой группы; инновационная кровля, вырабатывающая электроэнергию, собирающая влагу туманов весной и защищающая от перегрева летом; деревянные каркасные конструкции и ветрозащитная архитектура дворов. По авторской концепции все внутреннее пространство микрорайона отдано пешеходам, велосипедам и маршрутному электротранспорту. Личный автотранспорт жителей размещается по периметру микрорайона, в перехватывающих парковках. В планировке микрорайона также воплощены идеи социальной устойчивости – отказ от свободной планировки микрорайона и возвращение к кварталу, раскрытие квартир через лоджии во внутренний двор; застройка не выше 6-8 этаже.

В числе участников конкурса было пять проектов, разработанных в мастерской «Экологической архитектуры» кафедры Архитектуры и градостроительства ИШ ДВФУ (преподаватели – профессор, архитектор Павел Казанцев, доценты кафедры - Анатолий Тухбатуллин и Валерий Савостенко). В рамках одного из основных научных направлений Дальневосточного федерального университета – «Энергоэффективность и энергосбережение», экологическая мастерская занимается разработкой принципов формирования энергосберегающей архитектурной формы зданий жилого и общественного назначения.

Это уже не первый успех «зеленых архитекторов» из Владивостока на фестивале. В прошлом году приз АИСТ в профессиональной номинации завоевал туристический экомодуль Solar-5S Павла Казанцева и Екатерины Мовчан (из пяти главных призов три присудили зарубежным архитекторам, а четвертый – «Суперкубу» Сколково). Тогда же бакалавр кафедры Наталья Бакаева получила диплом лауреата студенческого конкурса за проект «Центр энергоэффективных технологий ДВФУ» на острове Русский. На первом конкурсе в 2010 г. владивостокские архитекторы также не остались без наград: дипломом 1 степени Союза архитекторов РФ был отмечен проект малоэтажного жилого каркасного экодома массового строительства Solar-5, разработанный Павлом Казанцевым в сотрудничестве с академической наукой - Лабораторией нетрадиционной энергетики ИПМТ ДВО РАН, для условий Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.