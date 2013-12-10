Рыбам звезды советуют не молчать

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

Овен. Первая половина недели складывается благоприятно для Овнов, работающих в сервисных центрах. Вы сможете легко найти неисправность и быстро ее устранить. Вторая половина недели не слишком благоприятна для учебы и служебных командировок.

Телец. В первой половине недели Тельцам удастся продемонстрировать на публике свои таланты и способности. Это удачное время для участия в конкурсе или кастинге, сдачи экзаменов и зачетов. Во второй половине недели возможны финансовые осложнения. Старайтесь не брать ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Близнецы. В первой половине недели Близнецы смогут успешно завершить работу над текущими проектами. Уделите максимум внимания четкой организации производственного процесса, планированию и самодисциплине. Во второй половине недели возможны нарушения договорных обязательств со стороны партнера.

Рак. У Раков, занятых в торговле, в первой половине недели наступит удачное время для заключения сделок. Также вы можете преуспеть в проведении рекламной кампании по раскрутке своего бизнеса. Вторая половина недели может быть связана с трениями в трудовом коллективе.

Лев. У Львов в первой половине недели наступает удачное время для финансовых вложений в недвижимость, а также заключения различных сделок с недвижимостью. Постарайтесь непременно доводить начатые дела до конца, тогда у вас все получится. В конце недели воздержитесь от экспериментов.

Дева. Дев в первой половине недели ждет прекрасное время для реализации их инициатив и привлечения к сотрудничеству других людей. Успешно будут развиваться деловые связи. Это подходящее время для интеллектуальных занятий, особенно учебы. В конце недели офисные служащие могут столкнуться с какими-то неудобствами на рабочем месте.

Весы. Первая половина недели благоприятна для Весов, имеющих несколько источников доходов. Возможно получение льгот и компенсаций от работодателя. Вторая половина недели не слишком благоприятна для тех Весов, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов: не исключены мелкие неприятности.

Скорпион. Скорпионам в первой половине недели рекомендуется строить планы на будущее и активнее сотрудничать с единомышленниками. В одиночку вы не сможете сделать то, что хотите, зато вместе с коллегами вам удастся достичь желаемого. В конце недели не стоит рисковать деньгами, вкладывая их в инвестиционные проекты.

Стрелец. Стрельцы в первой половине недели смогут провести кулуарные переговоры и заручиться поддержкой влиятельных покровителей. Руководящие работники получат ценную информацию и на ее основе смогут принять правильные решения. Вторая половина недели неблагоприятна для личных инициатив.

Козерог. Первая половина недели складывается благоприятно для Козерогов, проходящих обучение в вузах или находящихся в служебных командировках. Вам удастся получить новые знания и использовать их. Вторая половина недели может быть связана с какими-то ограничивающими обстоятельствами. Сейчас не следует доверять непроверенной информации.

Водолей. Первая половина недели благоприятна для Водолеев, занимающих руководящие должности и проводящих структурные реформы. Любые перемены в эти дни будут к лучшему. Во второй половине недели возможны неожиданные изменения обстоятельств: возможно, придется внести коррективы в свои планы.

Рыбы. Рыбы в первой половине недели смогут успешно завершить переговорный процесс и подписать взаимовыгодный договор о сотрудничестве. Успешно сложится учеба. Студентам не составит труда сдать экзамены и зачеты. Вторая половина недели неблагоприятна для контактов с начальством.

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