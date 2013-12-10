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Отмену виз в Корею во Владивостоке отметили ярмаркой
Во Владивостоке с большим успехом прошла специализированная туристическая ярмарка в честь открытия кампании «Годы туризма России и Кореи 2014-2015» и введения безвизового режима между нашими странами.
Туроператоры смогли заключить новые контракты, а жители и гости приморской столицы – приобрести туры на зимний период по специальным ценам, посмотреть зажигательные выступления группы брейкдансеров B-boy Kung и поучаствовать в лотерее с призами от компании Lotte.
Туристический поток из России в Корею неуклонно растет, это касается и приморцев: только в 2012 году эту страну посетило более 45 тысяч жителей края, что на 20% превысило показатели 2011-го. Итоги за нынешний год будут подведены позже, но уже сейчас ясно, что число приморских туристов вновь значительно выросло. А с отменой виз их станет еще больше.
«Введение безвизового режима – большое и значимое событие, наша страна очень избирательна в этом плане, и тот факт, что подобная договоренность состоялась, свидетельствует о том, что отношения между Республикой Кореей и Россией становятся все ближе и прочнее, - выразил уверенность генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке г-н ЛИ Ян Гу. – Кроме того, в то время как представительство Национальной организации туризма Кореи работает над увеличением турпотока в нашу страну, одна из моих задач – привлечь корейских туристов в Приморье. И я не сомневаюсь в том, что их число будет расти. Корейцев вообще многое связывает с Приморьем, в т.ч. и в историческом плане, также им будет интересен и новый облик Владивостока, пережившего разительные перемены».
Присутствовавший на мероприятии зам. директора департамента международного сотрудничества и туризма Алексей КОЛМОГОРОВ отметил, что последние российско-корейские соглашения будут способствовать развитию туристического взаимообмена и выведут отношения между странами на новый уровень.
«Новая совместная туристическая кампания двух стран, безусловно, принесет ощутимые результаты, отразится на развитии политики, экономики и культуры России и Кореи, а также будет способствовать становлению евразийского сотрудничества в регионе, - согласен директор представительства Национальной организации туризма Кореи ПАК Хюн Бон. – Кроме того, уже в следующем году мы ожидаем рост числа российских туристов до 200 тысяч человек. На данный момент устойчивым спросом пользуются горнолыжные туры Ru-Ski и образовательные программы «Английская деревня». Но возможности корейского туристического рынка этим не ограничиваются, у нас много новых идей и проектов в разработке, и мы надеемся на их успешную реализацию в сотрудничестве с местными туроператорами».
К слову, на ярмарке активно работали не только корейские компании, но и приморские туроператоры, давно и тесно сотрудничающие со Страной утренней свежести.
«Спектр предложений, привлекающих приморцев, весьма широк: экскурсии, лечение, языковые программы, пляжный отдых, катание на горных лыжах и сноубордах. Также последнее время популярностью пользуются т.н. шоу-туры, когда туристы хотят познакомиться еще и с культурным и творческим потенциалом страны, - рассказала представитель компании «БИЛЕТУР». - А с введением «туристических годов» наверняка появятся и новые программы, маршруты»
Что касается проведения перекрестных годов туризма, то, по словам г-на Ли Ян Гу, точного плана мероприятий еще нет, его формированием займется в начале будущего года специально созданный двусторонний комитет. Первые же пожелания от приморцев поступили уже на ярмарке. Они касались гастролей в Приморье различных популярных корейских групп и театральных коллективов, в частности знаменитых шоу NANTA, JUMP и других.
«Подобный формат туристического мероприятия позволяет дать наиболее полное представление о стране, в т.ч. и на эмоциональном уровне, позитив просто витает в воздухе! - поделилась мнением гостья ярмарки. - Я была в Корее ранее: возила детей в знаменитые сеульские парки аттракционов, сопровождала маму на лечение, отдыхала на Чеджу. Теперь вот думаем отправиться семьей покататься на горных лыжах (отмена виз – как нельзя кстати), пришла поинтересоваться ценами на туры и уже остановила выбор на одной из местных туркомпаний».
Завершилась ярмарка розыгрышем призов. Обладателям счастливых номеров достались билеты в Lotte World, сертификаты на проживание в одноименных отелях бренда в нескольких корейских городах, а также приятные подарки от Lotte Duty Free.
Татьяна ОРЛОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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