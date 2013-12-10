Мнение жителей Приморья о строительстве центра переработки ядерных отходов выслушают

Глава Приморья и руководитель «Росатома» поговорили о строительстве в Приморье спецобъекта по переработке радиоактивных отходов с глазу на глаз

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел в Москве рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем КИРИЕНКО. Главной темой встречи стал вопрос строительства «Росатомом» в ЗАТО Фокино Приморского края центра переработки радиоактивных отходов.

Владимир Миклушевский специально вылетел в Москву, чтобы лично разобраться в ситуации, которая в Приморье вызвала большой общественный резонанс.

«Строительство центра переработки отходов вызывает беспокойство у приморцев. Жители края не имеют полной информации о происходящем. Именно поэтому важно сделать работу над проектом со стороны «Росатома» максимально открытой, а также до начала реализации проекта принципиально обсудить его с общественностью», - высказал свою позицию на встрече с главой «Росатома» глава Приморья.

Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что создание центра вызвано, прежде всего, необходимостью улучшения экологической ситуации ЗАТО Фокино. Сегодня приближается срок окончания эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, находящихся в этом городе.

В ходе встречи было принято принципиальное решение, что строительство центра в Приморье не начнется до тех пор, пока проект не пройдет широкое публичное обсуждение с жителями края. Обсуждение будет проходить в формате общественных слушаний с привлечением экспертов.

Стороны договорились, что окончательное решение о начале строительства центра переработки ядерных отходов в Фокино будет напрямую зависеть от мнения приморцев.

Строительство комплекса по переработке накопленных радиоактивных отходов ничем не грозит жизни и здоровью людей, а построить его смогут лишь после одобрения на общественном слушании.

Напомним, что новость о том, что в Приморском крае в недалеком будущем появится потенциально опасный центр по переработке радиоактивных отходов, заставила перенервничать многих жителей края. Прояснить ситуацию вызвался Александр АБРАМОВ, заместитель директора по государственной политике в области обращения с РАО корпорации «Росатом». На прошедшей неделе он встретился с представителями местных СМИ, чтобы поконкретнее обрисовать ядерную ситуацию в Приморье и объяснить, для каких целей будет построен этот центр.

По его словам, в настоящее время в Приморском крае без дела «болтается» более 20 тыс. куб. метров ядерных отходов. И работы, которые сейчас силами «ДальРАО» ведутся в Приморском крае, в первую очередь направлены на решение проблем, которые накопились за предыдущие годы. Последней стадией этих работ и должно стать появление полномасштабного комплекса по переработке радиоактивных отходов, накопленных в Приморье. Отходы в нем будут приводиться в соответствии с критериями приемлемости в состояние, пригодное для окончательной изоляции. Александр Абрамов подчеркнул, что после переработки ядерные отходы будут вывозиться на изоляцию в другие регионы России.

- Промежуточное технологическое хранилище в пункте рассчитано на 1500 куб. метров, - рассказывает представитель «Росатома». - Комплекс будет работать до тех пор, пока не переработает накопленные в крае радиоактивные отходы, равно как и те, что будут производиться в дальнейшем.

А производят у нас таковые отходы всего несколько организаций, в первую очередь: «Примтехносервис», ГХК «Бор» и ДВЗ «Звезда». Ядерные отходы, в частности, появляются в процессе обслуживания и вывода из эксплуатации атомных судов. «Примтехносервис» вывозит отходы на временное хранение в другие регионы страны, у ДВЗ «Звезда» есть для них собственное хранилище.

Планируется, что применяемые в комплексе технологии позволят из 40 тыс. кубов образовывать не более нескольких тысяч кубов отходов.

- При сжигании РАО образуется пепел, который впоследствии цементируется. Таким образом его объем существенно падает, - поясняет Александр Анатольевич. - По мере подготовки их к захоронению отходы будут вывозиться в пункты окончательной изоляции. Планов по созданию пунктов окончательной изоляции в Приморском крае пока НЕТ.

Есть шесть категорий отходов, пригодных для захоронения, – принадлежность к тому или иному типу зависит от активности, морфологии и агрегатного состава РАО. После переработки каждая партия отходов непременно будет проходить радиометрический госконтроль, который и определит степень активности.

Долгоживущие отходы будут изолироваться в Нижнекамском массиве, где уже началось проектирование пункта окончательной изоляции высокоактивных ядерных отходов. Если это будут отходы категории средней и низкой активности, они будут отправляться в иные места (как говорит Александр Абрамов, эти места, скорее всего, будут за пределами Приморского края). Захоронение ядерных отходов, как он выразился, – это государственная задача, и федеральное правительство должно определять необходимость постройки пунктов окончательной изоляции, согласовывая это с теми субъектами РФ, в которых планируется размещать эти объекты.

Безопасность процесса переработки и перевозки гарантируется. Александр Абрамов сообщил, что за 13 лет, которые существует организация «ДальРАО», не было никаких инцидентов с неправильным и опасным обращением с отходами. Аварийных ситуаций при транспортировке тоже не было. «Это отработанные схемы, сертифицированные упаковки, транспортные контейнеры, которые обеспечивают полную безопасность в обращении с РАО».

Также Александр Анатольевич упомянул, что строительство такого комплекса положительно скажется на экономике края. Создание высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в ЗАТО Фокино – один из элементов улучшения экономики.

Проект будет разрабатываться в течении 2014-2015 гг. Приблизительный срок начала строительства - 2016 год. Однако немаловажно будет заметить, что «ДальРАО» сможет получить лицензию на строительство этого объекта только после положительного заключения на общественном слушании (кое нужно будет провести после создания проекта). Это требование градостроительного кодекса.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.