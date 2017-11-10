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В Приморье закрыт сезон навигации для катеров и яхт
В этом году не было случаев гибели маломерных судов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня, 10 ноября, состоялась пресс-конференция с начальником Приморского ГИМС Леонидом МАКОВЕЦКИМ. На ней Леонид Фролович рассказал о прошедшем навигационном сезоне, ответил на вопросы журналистов.
По его словам, за этот летний период на воде спасли 65 человек. Однако были и трагические случаи.
«В этом году на воде погибло 49 человек, из них шестеро детей. Все трагические случаи произошли на необорудованных местах летнего отдыха. В основном на реках и карьерах. Именно в этих местах, мы не рекомендуем купаться людям. Еще одна проблема — это люди в алкогольном опьянении, порядка 40% смертей пришлось на них», - отметил Леонид Маковецкий.
Также он заметил, что в этом году ни одно судно не погибло, однако были случаи посадки катеров на мель, поломки двигателей. На все эти места выезжали сотрудники ГИМС для спасения людей.
«Проанализировав данные, мы заметили, что в этом году кратно увеличилось число мероприятий, проходящих на воде. За весь период не было ни одних выходных или праздничных дней, когда не проходило какое-нибудь мероприятие на водных объектах. Если раньше организовывали только яхтенные гонки, то в этом году стали популярны заплывы через заливы и проливы. Гонки на скутерах вокруг о. Русский», - рассказал журналистам глава приморского ГИМС
Добавим, что всего в приморском ГИМСе зарегистрировано порядка 37 тыс. маломерных судов. По словам начальника ГИМС, порядка 100 владельцев в этом году перерегистрировали свои суда в администрацию Морского порта г. Владивосток, сделали они это для введения бизнеса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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