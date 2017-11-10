www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.25 р. 100 JPY: 52.16 р.
EUR: 68.79 р. 10 CNY: 89.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье закрыт сезон навигации для катеров и яхт

10 Ноября 2017, 16:00 | Приморье

В этом году не было случаев гибели маломерных судов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 10 ноября, состоялась пресс-конференция с начальником Приморского ГИМС Леонидом МАКОВЕЦКИМ. На ней Леонид Фролович рассказал о прошедшем навигационном сезоне, ответил на вопросы журналистов.

По его словам, за этот летний период на воде спасли 65 человек. Однако были и трагические случаи.

«В этом году на воде погибло 49 человек, из них шестеро детей. Все трагические случаи произошли на необорудованных местах летнего отдыха. В основном на реках и карьерах. Именно в этих местах, мы не рекомендуем купаться людям. Еще одна проблема — это люди в алкогольном опьянении, порядка 40% смертей пришлось на них», - отметил Леонид Маковецкий.

Также он заметил, что в этом году ни одно судно не погибло, однако были случаи посадки катеров на мель, поломки двигателей. На все эти места выезжали сотрудники ГИМС для спасения людей.

«Проанализировав данные, мы заметили, что в этом году кратно увеличилось число мероприятий, проходящих на воде. За весь период не было ни одних выходных или праздничных дней, когда не проходило какое-нибудь мероприятие на водных объектах. Если раньше организовывали только яхтенные гонки, то в этом году стали популярны заплывы через заливы и проливы. Гонки на скутерах вокруг о. Русский», - рассказал журналистам глава приморского ГИМС

Добавим, что всего в приморском ГИМСе зарегистрировано порядка 37 тыс. маломерных судов. По словам начальника ГИМС, порядка 100 владельцев в этом году перерегистрировали свои суда в администрацию Морского порта г. Владивосток, сделали они это для введения бизнеса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ГИМС  яхта  закрытие  катер  сезон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru