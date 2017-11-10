В Приморье пришел кинофестиваль "Кино без барьеров: Региональное Эхо"

Второй кинофестиваль «Кино без барьеров: Региональное Эхо», организованный департаментом внутренней политики Приморского края и АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» при содействии и поддержке РООИ «Перспектива» (Москва) стартует в Приморском крае.

Миссия кинофестиваля – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к инвалидам, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет. На фестивале зрители увидят истории борьбы и успеха и познакомятся с теми, кто живет и творит, несмотря ни на какие препятствия.

Предыдущие восемь фестивалей "Кино без барьеров" проходили в Москве, затем лучшие работы показывались в других городах страны в рамках проекта "Кино без барьеров: Региональное эхо". Всего на фестивале было показано более 700 фильмов из 55 стран мира. В ноябре 2017 года в Москве прошел VIII (восьмой) Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».

В программе фестиваля - короткометражные фильмы, мультфильмы и социальные ролики о жизни людей с инвалидностью, об их эмоциях, мечтах, достижениях и неудачах.

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» проводит кинофестиваль раз в два года уже 16 лет. Цель «Кино без барьеров» – с помощью искусства привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и показать различные стороны их жизни. В этом году РООИ «Перспектива» исполнилось 20 лет.

Фильмы для некоммерческих показов предоставлены Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» (Москва) – организатором Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».

В рамках акции пройдут некоммерческие кинопоказы короткометражных фильмов - призеров Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» и социальных роликов о равенстве прав людей без инвалидности и с инвалидностью, а также фотовыставка из жизни общественных организаций инвалидов Приморского края «Возможности без границ»:

10 ноября – в г. Артём, кинотеатр «Шахтёр»

(11.00-12.00 – кинопоказ для детей; 13.00 – 15.00 кинопоказ для взрослых);

во Владивостоке:

17 ноября – с 16.00 до 18.00 в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького – кинопоказ для молодежной аудитории;

23 ноября в 15.00 в зале № 2 кинотеатра «Океан» – кинопоказ для актива социально ориентированных НКО, представителей органов власти, социально ответственного бизнеса.

23 ноября в 17.00 в фойе зала IMAX кинотеатра «Океан» – торжественное открытие фотовыставки «Возможности без границ».

На кинопоказах Эха кинофестиваля «Кино без барьеров» в Приморье зрители смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы, мультфильмы и социальные ролики VII иVIII кинофестивалей «Кино без барьеров».

Приходите, смотрите, сопереживайте, становитесь лучше!

Дополнительную информацию вы можете найти на странице Акции «Прививка от равнодушия» в социальных сетях:

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