Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье пришел кинофестиваль "Кино без барьеров: Региональное Эхо"
Второй кинофестиваль «Кино без барьеров: Региональное Эхо», организованный департаментом внутренней политики Приморского края и АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» при содействии и поддержке РООИ «Перспектива» (Москва) стартует в Приморском крае.
Миссия кинофестиваля – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к инвалидам, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет. На фестивале зрители увидят истории борьбы и успеха и познакомятся с теми, кто живет и творит, несмотря ни на какие препятствия.
Предыдущие восемь фестивалей "Кино без барьеров" проходили в Москве, затем лучшие работы показывались в других городах страны в рамках проекта "Кино без барьеров: Региональное эхо". Всего на фестивале было показано более 700 фильмов из 55 стран мира. В ноябре 2017 года в Москве прошел VIII (восьмой) Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
В программе фестиваля - короткометражные фильмы, мультфильмы и социальные ролики о жизни людей с инвалидностью, об их эмоциях, мечтах, достижениях и неудачах.
Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» проводит кинофестиваль раз в два года уже 16 лет. Цель «Кино без барьеров» – с помощью искусства привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и показать различные стороны их жизни. В этом году РООИ «Перспектива» исполнилось 20 лет.
Фильмы для некоммерческих показов предоставлены Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» (Москва) – организатором Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
В рамках акции пройдут некоммерческие кинопоказы короткометражных фильмов - призеров Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» и социальных роликов о равенстве прав людей без инвалидности и с инвалидностью, а также фотовыставка из жизни общественных организаций инвалидов Приморского края «Возможности без границ»:
10 ноября – в г. Артём, кинотеатр «Шахтёр»
(11.00-12.00 – кинопоказ для детей; 13.00 – 15.00 кинопоказ для взрослых);
во Владивостоке:
17 ноября – с 16.00 до 18.00 в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького – кинопоказ для молодежной аудитории;
23 ноября в 15.00 в зале № 2 кинотеатра «Океан» – кинопоказ для актива социально ориентированных НКО, представителей органов власти, социально ответственного бизнеса.
23 ноября в 17.00 в фойе зала IMAX кинотеатра «Океан» – торжественное открытие фотовыставки «Возможности без границ».
На кинопоказах Эха кинофестиваля «Кино без барьеров» в Приморье зрители смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы, мультфильмы и социальные ролики VII иVIII кинофестивалей «Кино без барьеров».
Приходите, смотрите, сопереживайте, становитесь лучше!
Дополнительную информацию вы можете найти на странице Акции «Прививка от равнодушия» в социальных сетях:
https://www.facebook.com/Акция-Прививка-от-равнодушия-2017-Владивосток-184885145411552/
https://vk.com/vladivostok.action
Новости тематики
- В Приморье пришел кинофестиваль "Кино без барьеров: Региональное Эхо"
- Главный синоптик Приморья рассказал, когда придет зима
- ГУ МЧС Приморья выступило с важным предупреждением
- В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье
- Четыре метра на зэка
- Циклоны из Китая несут в Приморье сильные снегопады и штормовой ветер
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Синоптики рассказали о погоде в Приморье на ноябрьские праздники
Новости раздела
- В Приморье пришел кинофестиваль "Кино без барьеров: Региональное Эхо"
- В Приморье накануне зимы появились весенние первоцветы
- Главный синоптик Приморья рассказал, когда придет зима
- ГУ МЧС Приморья выступило с важным предупреждением
- Проект социальных предпринимателей из Приморья вышел в полуфинал всероссийского конкурса
- Столетие революции в Приморье встретят соцреализмом
- "МегаФон" представляет "самые-самые" базовые станции Приморья
- В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье
- Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
- Забрать по-соседски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом