Медиа будущего и поколение Next – четвертый Дальневосточный МедиаСаммит расширит границы и удвоит количество участников. Повестку мероприятия обсудили на заседании оргкомитета под руководством вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



8-9 июня 2017 года в Приморском крае вновь соберутся ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока. Четвертый МедиаСаммит пройдет под девизом «Медиа будущего: тренды развития», эта тема ляжет в основу всех мастер-классов и круглых столов. Уникальный формат коммуникаций в следующем году расширит тематику и круг участников, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«Разрабатывая программу, мы опирались на опыт предыдущих лет, но постарались насытить ее новыми смыслами и несколько изменить формат. Сейчас Дальневосточный МедиаСаммит – это про медиа и для медиа, мы намерены привлечь к диалогу более широкий круг экспертов за счет расширения повестки дня», – отметила секретарь правления «Союза журналистов России» Елена Ардальянова, презентуя проект коллегам.



Помимо традиционных тем, таких как развитие теле и радиожурналистики, печатных и интернет-СМИ, на четвертом МедиаСаммите обсудят новые технологии в телекоме и интернете.



«Новые направления программы – это последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, SMM, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа, медицина и медиа, а также историческая журналистика. Главная форсайт-сессия будет включать презентации наиболее успешных дальневосточных медийных проектов, претендующих на звание «Медиа-прорыв», – сообщил директор департамента информационной политики Приморья Алексей Казаков.



Специальный блок мероприятий под названием «Поколение Next» будет ориентирован на школьников и студентов. Это различные лекции, конференции и презентация лучших молодежных проектов. Особое внимание уделят теме безопасности детей в интернет-пространстве.



Интересная повестка подготовлена и для PR-специалистов – мастер-классы, круглые столы, конкурс пресс-служб «PRужина общества», а также фестиваль корпоративных СМИ.



«Журналистское сообщество не обойдет вниманием и тему развития Дальнего Востока, путь от идей до реального роста экономики обсудят с представителями профильных ведомств. Для обсуждения наиболее острых тем появятся новые форматы – “К барьеру” и «Открытый микрофон», – отмечено на совещании.



Цель мероприятия – не только объединить медиа-сообщества, выстроить эффективные коммуникации между властью и СМИ, но и развитие медиаобразования и повышение уровня дальневосточных средств массовой информации. К обсуждению кадрового вопроса приглашаются вузы Дальнего Востока и центральной России.



Алексей Казаков добавил, что немного изменится и формат открытия и закрытия МедиаСаммита. Эти церемонии включат презентации лучших медийный проектов, а также награждение лучших сотрудников отрасли. Кроме того, эксперты выберут лучший социально значимый проект по итогам 2016 года.



На площадке МедиаСаммита традиционно пройдет ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности. Владимир Миклушевский ответит на самые актуальные вопросы о развитии края.



МедиаСаммит-2017 продолжит расширять и географию участников – ожидаются делегации иностранных СМИ. В этом году в рамках мероприятия впервые прошел форум российско-китайских средств массовой информации. Принимали в Приморье гостей и из Страны Восходящего солнца.



Вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев подчеркнул, заблаговременная подготовка к мероприятию говорит о высоком профессиональном уровне, на этот раз она пройдет в рамках проектного управления.



«Это не просто новая система управления, это принципиально иной подход к реализации проекта, который сегодня внедряется в органы государственной власти на уровне Правительства РФ. Проектное управление уже зарекомендовало себя на примере Всероссийского Тихоокеанского туристского форума, и это мероприятие наряду с МедиаСаммитом уже является неким эталоном в профессиональной среде. Приморье одним из первых начало работу в этом направлении и уже достигло впечатляющих результатов – проектный офис края признан лучшим в России по итогам конкурса профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный олимп», – заявил заместитель главы региона.



Отметим, третий Дальневосточный МедиаСаммит собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10 регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.



Досье "Золотого Рога": Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и регионального отделения Союза журналистов России. Мероприятие собрало более 650 представителей масс-медиа из России и стран АТР, которые участвовали в работе 23 секций и мастер-классов. В 2015 году 45 секций второго МедиаСаммита за два дня посетили уже почти 2 тысячи гостей и участников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.