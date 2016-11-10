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Владивосток подключен к уникальным онлайн-чтениям "Мастер и Маргарита. Я там был"
«МегаФон» объединит более 500 интернет-пользователей и знаменитостей в 8 городах в единое кинематографическое полотно в рамках проекта онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был», сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
«МегаФон» в третий раз выступает интернет-партнером ежегодных онлайн-чтений, проводимых компанией Google. Проект этого года – «Мастер и Маргарита. Я там был» – приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и осуществляется при поддержке Киноконцерна «Мосфильм». 11 и 12 ноября он объединит в прямом эфире на YouTube более 500 прошедших кастинг интернет-пользователей, актеров театра и кино, журналистов и телеведущих, политиков и общественных деятелей, спортсменов, музыкантов, артистов и других знаменитостей, окружив их мистическим миром обожаемого несколькими поколениями романа. Интернет-зрители смогут словно телепортироваться в самый центр одной из ярчайших сцен «Мастера и Маргариты» благодаря возможностям просмотра видео в 360° и надежному высокоскоростному интернету от «МегаФона».
На каждой из 11 российских площадок мультимедийного проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке «МегаФон» предоставит канал мобильного доступа в интернет со скоростью общей пропускной способностью 100 Мбит/с. В качестве резервного канала будет задействован проводной интернет-доступ от дочерней компании оператора – «Нэт Бай Нэт Холдинг». На центральной площадке в студии «Мосфильма» и в координационном центре Google суммарные емкости каналов составят по 600 Мбит/с на каждой площадке. Ранее, благодаря корректной работе мобильной сети, резервный канал интернет-доступа не был задействован ни разу.
«Мы считаем, что мобильные технологии существуют для того, чтобы по-настоящему сближать людей, – говорит Виолетта Зубкова, директор по маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон». – Онлайн-чтения «Мастер и Маргарита. Я там был» не только объединяют участников проекта и интернет-зрителей вне зависимости от того, где они находятся, но и погружают их в самый центр миров романа, наполняя эмоциями, создание которых под силу лишь гениальному перу великого Булгакова. Мы рады, что третий год подряд становимся интернет-партнером проекта: это лучшее признание качества связи, обеспечиваемой «МегаФоном»».
В предыдущих онлайн-чтениях – «Чехов жив» в 2015 году и «Каренина. Живое издание» в 2014 – приняли участие около 1,5 тысяч чтецов. За время проведения прошлогоднего литературного марафона было зарегистрировано 745 тыс. онлайн-подключений и скачано более 130 Гбайт данных. В этом году организаторы ожидают увеличения этих показателей в 2 и 4 раза соответственно, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе "МегаФона".
Во Владивостоке площадкой чтений станет Дальневосточный федеральный университет. Отрывки из «Мастера и Маргариты» здесь прочтут директор Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, издатель Общества изучения Амурского края Марина Баринова, литературный критик Александр Лобычев, певица ЛюSEA и другие.
«В этом году Дальневосточный регион на онлайн-чтениях будет представлять Владивосток, и мне кажется, это очень символично: Владивосток – город непростой, таинственный и даже немного мистический, чтения одного из самых загадочных романов нашей литературы должны быть именно здесь. Ну, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы организовать доступ на интернет площадки ДВФУ на самых комфортных скоростях – наши возможности и высокое качество наших сервисов вполне позволяют это сделать», - отмечает директор Приморского отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко.
Наблюдать за чтениями можно будет завтра, 11 ноября, в читальном зале кампуса ДВФУ (корпус А, уровень 10) с 19:00 до 22:00 или в прямой трансляции на YouTube.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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