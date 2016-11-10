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Приморье готовится к двойному удару стихии
На Приморский край надвигается очередной циклон, который принесёт осадки различной интенсивности на большей территории края. Все службы жизнеобеспечения региона готовятся к работе в усиленном режиме, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
О готовности к работе в условиях непогоды доложили сегодня, 10 ноября, на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая в ближайшие сутки на погоду в крае будут оказывать влияние два циклона. Один из них пройдёт над северными районами Китая вблизи западных границ Приморья, при этом он окажет влияние на погоду в северной половине края.
«Наиболее интенсивные осадки ожидаются в северо-западных районах. В отличие от предыдущего циклона, когда осадки прошли преимущественно в виде снега, на этот раз будут преобладать осадки в виде мокрого снега, на побережье местами с дождём», – сообщил руководитель Приморгидромета.
Ещё один циклон пройдёт через север Кореи выйдет на северо-запад Японского моря. Наибольшее влияние он окажет на южную половину Приморья, где в последний день рабочей недели пройдут осадки, местами сильные, местами вероятны гололёдные явления.
«12 ноября местами пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, на побережье местами возможно с дождём. В воскресенье небольшие осадки сохранятся лишь местами. В начале следующей недели, 14 ноября, с Китая к Приморью подойдет очередной циклон. На большей части края вновь пройдут осадки – дождь, местами дождь со снегом и мокрый снег», – отметил он.
Для расчистки краевых дорог и обработки противогололёдным составом АО «Примавтодор» заготовил более 34 тысяч тонн специальных реагентов и 324 единицы техники.
Как доложил начальник отдела жизнеобеспеспечения краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Анатолий Орлов, на случай обесточивания объектов теплоснабжения имеются резервные источники электроснабжения, которые в течение двух часов будут запитаны.
«Это позволит не выбиваться из заданного технологического ритма и не допустить сбоев в теплоснабжении», – уточнил он.
По информации департамента энергетики Приморья, предприятия энергетики края также готовы максимально к оперативному устранению возможных аварий.
«Усилены аварийно-восстановительные бригады, создан необходимый запас расходных материалов и запчастей», – сообщил представитель ведомства.
Директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель обратил внимание на оперативное устранение наледей и сосулек.
«Предстоящие осадки опасны тем, что они будут смешанными – мокрый снег, дождь, потом снова снег. Такие перепады температур чреваты налипанием осадков на провода, быстрым образованием наледей и сосулек. Необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ, собственников зданий по очистке от сосулек и наледей», – отметил он.
Юрий Журавель добавил, что также в районах края необходимо подготовить к развёртыванию передвижные пункты обогрева.
Департамента гражданской защиты Приморья и МЧС рекомендуют жителям края на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.
Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя риску и не мешать работе по очистке дорог – следует быть внимательнее за рулем и не оставлять транспортные средства на проезжей части. Пешеходам также важно быть предельно бдительными.
В случае ухудшения обстановки, связанной с прохождением циклона, жителям края необходимо сообщать по телефонам: 8 (423) 240-68-29, 8 (423) 220-49-56, 101 или 112.
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