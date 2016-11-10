В Приморье МЧС взяло в рейд казаков и дружинников

В Тавричанке сотрудники МЧС провели рейд, целью которого стало напоминание жителям поселка о соблюдении мер противопожарной безопасности. В рейде также участвовали представители администрации поселения, полицейский участковый, казаки хутора Тавричанского и волонтеры народной дружины, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Целью рейда было напоминание местным жителям о пожарной безопасности. Профилактические мероприятия проводятся здесь каждые полгода, и за последние несколько лет количество пожаров в поселке заметно сократилось.

«Наша совместная работа уже дает свои результаты. За последние 3 года произошло существенное сокращение количества пожаров на территории сельского поселения Тавричанка. Если в 2014 году было 32 пожара, то в 2016 году - только 19. Также уменьшается количество погибших людей. В 2014 году было 4 смерти, а на ноябрь 2016 года погибших из-за пожара нет», - рассказала корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского района, майор внутренней службы Татьяна МАЛАХОВА.

Во время рейда был совершен подворовой обход ветхого жилья, где сотрудники МЧС осмотрели помещения, провели разъяснительные беседы, дали рекомендации о следовании правилам пожарной безопасности, по эксплуатации электрического оборудования и раздали листовки по профилактике пожаров. Кроме этого, представители государственного пожарного надзора призвали граждан не оставлять без присмотра малолетних детей дома одних.

При проведении рейдового мероприятия были выявлены два нарушения Правил противопожарного режима. В отношении граждан, допустивших их, были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В общении с населением инспекторы напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности, правилах выжигания сухой травы и об административной ответственности за осуществление несанкционированных палов и бесконтрольное сжигание мусора.

На собрании присутствующим вручили памятки с информацией о том, как избежать пожаров в быту и на природе и какие меры предпринять, если пожар всё-таки возник.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.