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В Приморье водителей схватят за тахограф

10 Ноября 2016, 09:00 | Приморье

На территории Приморья проходит профилактическое мероприятие «Тахограф», его основная цель - контроль за соблюдением в сфере пассажирских и грузовых перевозок требований по оснащению транспортных средств тахографами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Нарушение правил использования тахографов зачастую сказывается на безопасности дорожного движения, поскольку усталый водитель не всегда способен контролировать дорожную обстановку.

Только в первый день проведения профилактического мероприятия «Тахограф» сотрудниками ГИБДД было выявлено 52 нарушения водителями режима труда и отдыха, лидируют в данном списки города Владивосток, Большой Камень, Уссурийск.

Попытки неиспользования тахографов, либо их эксплуатации с нарушениями, будут пресекаться, а нарушители - привлекаться к установленной законом ответственности.

Напомним, при отсутствии тахографа в соответствии с ч.1 ст.11.23 КоАП РФ для водителей предусмотрено административное наказание - штраф от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей. В свою очередь, за нарушение установленного режима труда и отдыха (ч.2 ст.11.23 КоАП РФ) предусмотрены штрафные санкции в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тахограф 



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