Ушла из жизни Ирина Номоконова

Прокуратура Приморского края с прискорбием извещает, что 7 ноября 2014 года ушла из жизни старший помощник прокурора Приморского края в отставке, старший советник юстиции Ирина Олеговна НОМОКОНОВА.

Ирина Олеговна отдала службе в органах прокуратуры Приморского края более 20 лет. За этот период времени замещала должности помощника прокурора района, прокурора отделов прокуратуры края, с 2004 года в течение 6 лет занимала должность старшего помощника прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Примерное исполнение служебных обязанностей и безупречная служба Ирины Олеговны неоднократно отмечались прокурором края и Генеральным прокурором Российской Федерации. За личный вклад в укрепление законности, продолжительную службу и выполнение заданий особой важности и сложности она награждена нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Жизнь Ирины Олеговны оборвалась слишком рано. Это большая и неожиданная трагедия не только для ее семьи и близких, но и для всех тех, кто знал эту светлую, яркую, жизнелюбивую, талантливую и невероятно позитивную женщину.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 11 ноября 2014 года в 13.30 в зале крематория на Морском кладбище г. Владивостока.

Коллектив прокуратуры Приморского края.

Коллектив ИК "Золотой Рог" присоединяется к соболезнованиям родным и близким Ирины Олеговны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.