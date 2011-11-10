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В Приморском крае Примтеплоэнерго отозвало все иски против альтернативщиков-самовольщиков

10 Ноября 2011, 23:57 | Приморье

Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» отозвало из судов Приморского края все иски в отношении так называемых альтернативщиков-самовольщиков. В свое время эти люди отключились от центрального отопления, не получив технических и разрешительных документов.

Предприятие пошло на этот шаг по поручению первого заместителя председателя правительства РФ. Напомним, просьба разрешить спорную ситуацию была озвучена во время встреч Игоря Шувалова с жителями края. Особенно остра проблема альтернативщиков-самовольщиков на севере Приморья.

«Мы не только отозвали все иски, - говорит заместитель генерального директора Примтеплоэнерго по правовым вопросам Татьяна Сагайдак, – но и исполнительные листы по уже вынесенным решениям из службы судебных приставов-исполнителей».

Жители Приморского края могу задать свои вопросы по этой проблеме по телефону 8 (423) 2 303 167.

Автор: Пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"
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