Приморцы просят Путина не допустить введение соцнорм на электроэнергию

Вместо обещанных кураторами Дальнего Востока энергольгот, жители региона, значительная часть которого относится или приравнена к северным территориям, получат многократное подорожание платежей

Кавалеровские депутаты районной Думы на очередном заседании комиссии по социальным вопросам под председательством Валентины РОГАЧЕВОЙ рассмотрели вопрос о принятии обращения думы к Президенту РФ, депутатам Госдумы и Совета Федерации, к Правительству РФ, к врио губернатора ПК Олегу КОЖЕМЯКО, депутатам Законодательного собрания Приморского края, депутатам Дум городских округов и МО Приморского края о недопущении введения социальной нормы на электроэнергию. Инициировал принятие обращения депутат кавалеровской районной думы, предприниматель Сергей ПЛЕВАКО.

В нем, в частности, сказано, что Правительство РФ, воодушевленное успешным повышением возраста выхода на пенсию граждан России с упорством стремится переложить на плечи рядовых россиян проблемы по модернизации энергетической отрасли путем установления нормативов на электропотребление. Так, Минэнерго совместно с Минэкономразвития в очередной раз предложили установить норматив на потребление электроэнергии в зависимости от объема и категории потребителя.

Это предложение получило поддержку на сентябрьском заседании правительства РФ. Соответствующим ведомствам даны поручения подготовить к середине января 2019 г. необходимые проекты. Планируется установить следующие нормы потребления электроэнергии – до 300 квт час (социальная норма), до 500 квт час – повышенный тариф, свыше 500 квт час – свободный тариф, экономически обоснованный. То есть беспредельный. Несмотря на то, что для отдельных категорий граждан предусмотрена господдержка в виде субсидий, число таких категорий планируется сократить. Также поэтапно планируется ликвидировать понижающий коэффициент для сельских жителей и владельцев помещений, оснащенных электроплитами и электроотоплением. Между тем на приморском севере, в Кавалерово и Дальнегорске очень многие жители давно отрезались от центрального отопления по причине его дороговизны и перешли на электрообогрев с помощью конвекторов, теплых полов и так далее. Для них введение соцнормы на энергию смерти подобно. Плата за нее увеличится для них в несколько раз. Платить они просто не смогут. Вырастут долги приморцев за электрическую энергию.

В 2013 г. в семи регионах РФ был опробован пилотный проект введения соцнорм на энергопотребление. Данный опыт планировалось распространить на всю территорию России. В начале 2014 г. использование соцнорм энергопотребления отдали на откуп региональным властям. Под нажимом митингующих жителей и общественных организаций Приморья, выступивших против введения соцнорм на электропотребление, губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отказался вводить соцнормы, и в итоге эксперимент благополучно завершился не только в Приморье, но и по всей стране. Митинги тогда были проведены во многих городах и районах Приморского края: в Кавалерово, Дальнегорске, Лазо, Ольге, Партизанске.

Кавалеровский, Ольгинский , Тернейский районы и Дальнегорский городской округ относятся к территориям, приравненным к северным. Отопительный сезон на этих территориях длится до 8 месяцев в году. Котельные работают на дорогостоящем мазуте, заготовить дрова проблема, перевод котельных на газ откладывается на долгие годы, хотя газовая труба проходит от северных районов края в 200 км. Люди вынуждены использовать для обогрева электроэнергию – котлы, калориферы, разные обогреватели. В зимний период расход электроэнергии в месяц на одно домовладение составляет свыше 500 квт час. Таким образом установление нормативов на потребление электроэнергии в зависимости от объема и категории потребителя существенно увеличит расходы приморцев на электроэнергию в несколько раз, ухудшит уровень их социальной защищенности.

Кавалеровские депутаты в связи с этим предложили Правительству РФ прекратить работы по установлению нормативов на потребление электроэнергии и предложили также правительству сосредоточить усилия на создании обещанных 25 млн рабочих мест, строительству предприятий и производств, но не за счет жителей России. В противном случае депутаты Кавалеровского района будут выдвигать требование отставки правительства во главе с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.