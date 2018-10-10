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Приморцы сами себя пересчитают
Пробная перепись населения проходит в новом формате
С 1 октября в России началась пробная перепись населения, предваряющая масштабную Всероссийскую перепись населения 2020 года, основной задачей которой будет получение наиболее точных сведений о социально-демографических характеристиках населения России. Она начинается с эксперимента. В ходе пробной переписи до 10 октября в процедуре может поучаствовать любой приморец, но только через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Там семьям можно заполнить анкету из 25 пунктов и подробно описать их жилищные условия.
Также впервые в рамках всеобщей переписи населения для сбора сведений планируется использовать мобильные устройства - планшетные компьютеры и смартфоны.
«Мы рассчитываем, что работа с электронными анкетами будет востребована в том числе у активных людей, которые очень ценят свое время, и молодежи, которая может принять участие в переписи прямо со своего гаджета. Преимущество электронной анкеты – возможность поэтапного сохранения данных в личном кабинете. С учетом развития технологий портала госуслуг, это позволит значительно расширить круг респондентов и сократить расходы на проведение опросов», - говорит руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья БАУКОВА.
Второй этап пройдет с 16 по 31 октября — пробную перепись будут отрабатывать в девяти пилотных регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Новгородская и Сахалинская области.
При выборе услуги переписи населения на Едином портале государственных услуг респонденту необходимо ввести адрес помещения, в котором он постоянно проживает (независимо от регистрации) и ответить на вопросы переписных листов.
По результатам пробной Интернет-переписи будет выявлена готовность населения переписываться самостоятельно через Интернет, что позволит оптимизировать расходы на Всероссийскую перепись населения 2020 года, в том числе сократить тираж переписных листов на бумажных носителях.
Глава Росстата Александр СУРИНОВ ранее пояснял, что с помощью портала госуслуг организаторы переписи рассчитывают добраться до самой недоброжелательной группы респондентов — жителей городов-миллионников, отсутствующих дома в рабочее время или не настроенных пускать переписчиков в дома и тратить время на общение с ними. Кроме того, еще одним экспериментом в ходе нынешней переписи станет интеграция ее результатов с базами Пенсионного фонда, ФНС, загсов и паспортных столов, медицинских страховщиков, военкоматов и избиркомов.
Пробная перепись населения в 2018 году содержит новый вопрос об удаленности респондента от основного места работы. Кроме того, для определения потенциальной рабочей силы введен вопрос о готовности респондента принять работу, даже если он ее не искал. Введены также вопросы о регистрации респондента в том помещении, в котором он постоянно проживает, и о длительности проживания респондента в других странах. В то же время вопросы об ученой степени респондента и о второй работе из переписного листа исчезли.
Досье "Золотого Рога": В прошлый раз всероссийская перепись прошла в 2010 году. Тогда участие в ней приняли 142 млн человек. По данным той переписи, численность женщин превышала численность мужчин на 10,8 млн человек. В 2002 году это превышение составляло 10 млн человек. На 1 000 мужчин в 2010 году приходилось 1 163 женщины (в 2002 году – 1 147). По итогам всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей страны составил 39 лет против 37,7 лет в 2002 году. Следующая всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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