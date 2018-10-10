Финансовые вопросы в центре внимания

В Думе Владивостока корректируют параметры бюджета-2018 и готовятся к рассмотрению бюджета на 2019 год

Перед внеочередным заседанием Думы Владивостока, которое намечено на 11 октября, комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел сразу несколько важных вопросов. Это корректировка бюджета Владивостока на 2018 год, формирование перечня наказов избирателей на 2019 год, а также обращение в Законодательное Собрание Приморского края по поводу распределения доходов между городской и краевой казной.

Очередная корректировка бюджета Владивостока на 2018 год связана, прежде всего, с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов городской казны. Как уточнила заместитель главы Владивостока Наталья ЗУБОВА, поступления в бюджет на 137 млн рублей превысят плановые показатели. А за счет сокращения на 64 млн рублей расходов на обслуживание на сегодняшний день сформировался резерв в 201 млн рублей, который предполагается направить на решение важных для города задач.

- Мы предлагаем направить эти средства на увеличение муниципального задания по содержанию и благоустройству городских территорий, - подчеркнула Наталья Зубова.

Комитет поддержал проект корректировки и рекомендовал принять новую редакцию бюджета-2018 на заседании Думы Владивостока 11 октября. В этом случае город сможет потратить больше на приобретение реагентов, противогололедных материалов, уборку снега с дорог и тротуаров. Часть средств пойдет на так называемое «летнее содержание» дорог до начала холодов. Как подчеркнул председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, детально ход подготовки к зиме депутаты намерены проанализировать на ближайшем заседании комитета по городскому хозяйству.

Важным шагом для подготовки бюджета Владивостока на следующий год стало рассмотрение комитетом мотивированного заключения администрации Владивостока по наказам избирателей. Администрация одобрила к выполнению в 2019 году 151 наказ предварительной стоимостью 178 млн рублей. На плановый период 2020-2021 годов запланировано к выполнению еще более 100 наказов.

Комитет рекомендовал Думе Владивостока утвердить наказы, по которым администрацией Владивостока были даны положительные заключения. В процессе обсуждения депутаты также рекомендовали дополнить программу наказов-2019 тротуаром к новому жилому комплексу в районе Маяка. Кроме того, по некоторым наказам прорабатывается возможность исполнения предусмотренных мероприятий в рамках муниципальных программ по благоустройству.

- В сравнении с 2018 годом сумма средств, выделенная на наказы, увеличивается почти втрое. Это беспрецедентная сумма, - отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик. – Кроме того, мы сформировали комплекс наказов на три года, учитывая необходимость решения проблем, стоящих перед городом. Очень большое внимание уделили развитию детского спорта, созданию новых спортивных площадок.

Дополнительно комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел проект обращения к властям края по вопросам распределения налогов между краевым и городским бюджетами. В согласованном Минфином России проекте бюджета Приморского края на 2019 год норматив отчислений НДФЛ, который регулирует долю подоходного налога, возвращаемого в бюджет города, для Владивостока снижается на 2%.

- Это очень серьезная сумма. Владивосток является локомотивом приморской экономики, дает 56 млрд рублей налоговых отчислений ежегодно. Из этой суммы обратно получаем только несколько миллиардов. Мы получали 6% от суммы собранного НДФЛ, сейчас будем 4%. Бюджет города будет получать меньше примерно на 500 млн рублей ежегодно, - прокомментировал председатель бюджетного комитета Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ.

Учитывая, что бюджет Приморья на 2019 год уже согласован в правительстве и быстро изменить норматив отчислений НДФЛ не получится, депутаты Думы Владивостока решили напомнить коллегам из Законодательного Собрания о проекте краевого закона о статусе Владивостока как столицы Приморского края. Нормы этого законопроекта позволят городу получать дополнительное финансирование на мероприятия, связанные с благоустройством и подготовкой к крупным международным мероприятиям. Ожидается, что обращение по данному вопросу Дума также рассмотрит на предстоящем 11 октября заседании.

На фото: Депутаты Владивостока решили напомнить своим коллегам из Заксобрания края о лежащем уже несколько лет без рассмотрения проекте краевого закона о статусе Владивостока как столицы Приморья. Со всеми вытекающими…

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока