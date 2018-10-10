Школа не хочет учиться

Прошедший День учителя в очередной раз заставляет задуматься над тем, что происходит в наших школах

Многим покажется удивительным, но в таком масштабном действе, как Восточный экономический форум, который в сентябре прошел во Владивостоке, где среди гостей можно встретить президентов и премьер-министров, а в разговорах услышать слова «миллиарды» и даже «триллионы», нашлось место для разговора о… школе. Даже директора одного из учебных заведений пригласили. Главным спикером, ведущим сессию, посвященную проблемам и перспективам образования, выступал сам Герман ГРЕФ, известный своими новаторскими взглядами на разные сферы деятельности.

В который раз с интересом посещаю подобные мероприятия. Понятно, что Грефа можно слушать часами и с открытым ртом. Все вроде складно и правильно. Вот только позже, уже отойдя от действия сладкого, простите, наркотика грефовских речей, в очередной раз начинаешь понимать, что все эти сессии, круглые столы, конференции всегда посвящены обсуждению некоего конечного результата, который должна выдавать на гора наша система образования. Дескать, школьники на выходе должны, желательно, знать и уметь то-то и то-то. Дискутируют светлые головы и о том, какие предметы стоит, а какие не стоит учить в школе. В итоге, к примеру, астрономия то исчезает из школьной программы, то вновь в ней появляется. Но к астрономии еще вернемся. На этом дискуссиям конец. За редчайшим исключением. А ведь поговорить есть о чем.

Вызубрить, чтобы забыть

Чего я не слышу от экспертов, чиновников и просто умных людей о школе? Главное, что я не слышу ответа на архиважный сегодня вопрос: как учить детей? От этой темы, лично проверял, все шарахаются как от огня. И даже считают меня скрытым анархистом по этой части. Что значит, как учить? Приходи в школу, садись за парту, открывай учебник и вперед! А потом еще дома точно также: пришел, сел, открыл и зубри, зубри, зубри… Понятно, что это не вопрос к учителям, которые сами тащат на себе чудовищный груз, да еще за символические деньги. Хотелось бы получить ответ от Минобра и более высоких инстанций, формирующих повестку дня для страны на предстоящие годы и десятилетия.

На днях посетил родительское собрание. Учитель, уставшая к вечеру, разоткровенничалась и пожаловалась - как тяжело учить малышню из первых-третьих классов. «Утром они еще спят и ничего не слышат, а к обеду просыпаются и начинают играть друг с другом. Вот и научи их чему-то». На мой вопрос: а нельзя ли поменять методику и учить детишек так, как они к тому в своем возрасте физиологически приспособлены, например, в виде игр, сидя кружком на ковре, просматривая красивые и ярки учебные фильмы, последовал привычный ответ: «А учебный план? А дисциплина? А знания?» Спорить бессмысленно и с учителями, и, что особенно прискорбно, с большинством родителей, которые тоже, кстати, ждут каникул как манны небесной, но в тоже время знают на все это только один ответ: «Мы так учились, и пускай наши дети учатся!». Что тут поделать? Привычки, штампы, страхи, нежелание думать и обычный шовинизм взрослых делают свое дело.

Идем дальше. Уже выросло и вступило во взрослую жизнь поколение, которое идет по жизни в обнимку с интернетом, благодаря технологиям ставшим сегодня новым способом осознания мира. Теперь молодежь способна познать, понять и сделать намного больше, чем это позволяют какие-то жалкие сегодняшние школьные знания. Причем жалкие по содержанию, а не по объему. То, что сегодня приходится испытывать на себе современному школьнику, по напряжению, затратам сил и, что обиднее всего, времени, сравнимо со стахановской работой в забое. И эта работа, включая домашнюю, - у «старшаков» от 12-15 и более часов в день шесть дней в неделю. Часто и без единственного выходного дня, который безжалостно сжирает опять же «домашка», которую нужно сделать к понедельнику. Да и родители, особенно младших школьников, почти поголовно задействованы в выполнении домашних заданий, потому что, повторимся, у нас такая система обучения, что «нормальные» дети просто не в состоянии ее выполнять самостоятельно. Они просто не усваивают предметы. Родители, смертельно уставшие после работы, их вынуждены самостоятельно доучивать. С криками и воплями. Часто сами с трудом понимая, что написано в учебниках. Потом появляются репетиторы. Дорогие. Бессмысленная и беспощадная школа давно стала семейной обузой во всех смыслах.

Нынешние объемы печатно-цифровой мешанины из учебников рассчитаны исключительно либо на людей с феноменальной врожденной памятью, либо на затурканных родителями «ботанов», которые света белого не видят. Просто некогда. «Нормальные» дети, коих подавляющее большинство, такой объем псевдознаний освоить просто не в состоянии. Почему «псевдо-», спросите? Да потому, что такой объем информации, во-первых, если и можно вызубрить, то понять точно нельзя, а, во-вторых, после сдачи ЕГЭ и прочих проверок они тут же выветрятся из головы как ненужный балласт (физиология!), а, в третьих, огромный пласт с таким трудом выученных «знаний» никогда и ни при каких обстоятельствах среднестатистическим человеком в современной жизни не будет применен!

Мракобесие XXI века

Вернемся к астрономии. Речь не о том, какой я умный. Мне о ней проще говорить. Науку эту я обожал и много лет самостоятельно занимался этой темой. Сомневаться в своей любви к этой науке я стал в тот момент, когда в школе начал изучать предмет «Астрономия». Именно предмет. Мертвый и холодный. К слову, я так ни разу по своей воле не открыл учебник. Почему? Потому что в нем написана редкостная нудная чушь, никакого отношения не имеющая к тому, как нужно подавать эту увлекательную науку детям. Да и взрослым тоже. Мы даже ни разу не посмотрели в телескоп на звезды (не по программе?!), зато зачем-то зубрили законы Кеплера. Их глубокий смысл в «зуброподаче», естественно, никто не понял. Вот только те, кто их выучил, потом просили меня объяснить, вы не поверите, почему, все-таки, Земля крутится вокруг Солнца, хотя «мы же прекрасно видим, что это Солнце ходит по небосводу Земли?» Или: почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной? Отвечать на подобные вопросы мне приходилось и золотым медалистам. Конечно, и я, как выпускник точно такой же «зуброшколы», по тем предметам, которые мне были неинтерены и недоступны, выгляжу точно таким же идиотом. А тогда нужен был только телескоп или приличный бинокль. Всего лишь посмотреть на звезды, Луну и даже Солнце (с черным стеклом, конечно) с пятнами… Но нет. Зубрите. Зубрите. Зубрите. И не «парьтесь» над смыслом. ЕГЭ лишь усилил эти «тренды».

Вот так и большинство школьных предметов - огромного объема, скучно поданные, и, увы, мертвые знания. Да, и прекратите наконец выпускать бумажные учебники. От них у детей только тотальный сколиоз. На скрюченные фигурки, тащащие в школу зимой в кромешной ранней темноте по сугробам десятки кило «винтажного» барахла невозможно смотреть без боли и отчаяния. Поверьте, наши дети и последующие поколения никогда в жизни уже не возьмут в руки бумажные книги. Никогда! Вы же не таскаете с собой камни с наскальными надписями, глинянные дощечки и берестяные грамоты, как делали ваши далекие предки?

Нормальные работодатели уже давно перестали заглядывать в дипломы молодежи (и не только), которую принимают на работу. За год-два-три обучения их знания, за которые они получают оценки, просто устаревают. Напрочь! Важными остаются только… навыки и умения. Главные из которых: знать, как и где добыть нужную информацию, и уметь критически ее осмыслить и применить.

Дети сбежали в сеть

Этим и должна заниматься современная школа, тратя высвободившееся от тупого зубрежа время на развитие ребенка как уникальной личности, а не на усмирение сборища случайно согнанных в один класс людей. Еще один упор образование должно сделать на воспитании из детей не «недокандидатов наук», как сегодня, а зрелых граждан своей страны, которые знают нашу историю, традиции, правила, нормы, законы. И еще - любят свою страну. Сегодня с этим большой «напряг». Усталые и раздраженные дети не чувствуют себя будущими вершителями судеб. Навальный и Ко не зря нашли благодатную почву для своих либеральных провокаций в школах. А закостеневшая в рамках «учебных планов» система образования просто не в состоянии ответить ни на один современный вызов. Напомнить вам, что сотворили вчерашние гимназисты с царской Россией?!

Кстати, неплохо было бы начать учить наших детей, зацикленных на смартфонах и мало общающихся вживую, внятно и уверено доносить свои мысли. Особенно в публичных выступлениях. Дискуссионные клубы, существующие даже в каждой заштатной западной школе - это не про нас. А между прочим, недавно целый глава дальневосточного региона вдрызг проиграл выборы, так и не сумев внятно рассказать, как именно он хочет осчастливить жителей.

Самое интересное, что я сам видел, как, не без скрипа, конечно, но меняются школы в других странах. Там детей до пятого класса включительно учат в игровом формате. Тут парты расставляют кружком, а не радами, что затрудняет усвоение предмета и воспитывает комплексы. Здесь уже несколько лет никто не учит детей чистописанию. А вот здесь домашку не задают, считая, что дети и родители должны больше времени проводить вместе за семейными делами… Да, в тамошних школах дети часто проводят целый день. Но это день заполненный разнообразными занятиями, многоразовым питанием, секциями и кружками, но никак не многочасовым сидением за партами. И практически везде - утренний подъем национального флага с обязательным исполнением гимна. Самое главное, повторюсь - любить и гордиться своей страной, дети!.. Разве не правда, что многие сегодняшние российские школьники спят и видят, как бы побыстрее свалить отсюда?!

«Современная» школа, которая и ныне существует в России, возникла на рубеже 18-19 веков в эпоху промышленной революции для воспитания послушных и безропотных, но, желательно, относительно грамотных работников. Чтобы инструкции могли читать и не гнали брак. А еще себя бы не калечили. Дорого, знаете ли, новых работников учить. Парты, как вы понимаете, имитируют станки. Так зачем же нам это все сегодня, когда рутинный труд заменяют роботы, а в сотрудниках начинает цениться прежде всего умение креативно мыслить и генерировать идеи?

Президент поставил задачу инновационного прорыва нашей экономики, да и страны в целом. С такой школой, как сейчас, которая сама не желает учиться, уверен, достижение этих целей еще очень долго останется только благим пожеланием.

На фото: Типовое оборудование современной (!) школы из приморской глубинки (да и наверняка, и глубинки любого другого региона страны), увы, отлично дополняет столь же чудовищно старое и работающее со страшным скрипом содержание «современных» учебных программ

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