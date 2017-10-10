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Тигр как на ладони
Приморские зоопарки и сафари-парк становятся составной частью общей системы охраны окружающей среды Приморья
Увидеть сразу в одном месте многих диких животных и птиц возможно только в зоопарке или сафари-парке. Именно поэтому они пользуются особой любовью и детей, и взрослых, которые неравнодушны к природе. А государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы отводит этим учреждениям роль резерватов дикой природы, выполняющим не только спасательные функции для многих видов фауны, но и воспитательные, просветительские. Они помогают посетителям почувствовать, что мы не одни на этой планете и что она по праву на равных с нами принадлежит им - шерстистым, гладкокожим, пернатым, разным по повадкам и природному темпераменту.
В далекое прошлое кануло то время, когда во многих школах были живые уголки, в которых обитали довольно безобидные зверушки и птицы. Теперь их зачастую можно увидеть вместе с более грозными представителями животного мира только в зоопарках и сафари-парках. Если первых в Приморье сегодня насчитывается несколько, то сафари-парк один - в Шкотовском районе.
А наиболее популярным из этих учреждений и самым посещаемым в крае сегодня считается зоопарк «Музей живой природы Зоопарк «Садгород» во Владивостоке, основанный цирковой семьей Сергея АСНОВИНА десять лет назад на базе своего же Приморского театра зверей, появившегося еще в 1998 году. Ежедневно зоопарк посещают до двухсот человек. Здесь на территории всего около двух гектаров обитают 274 особи фауны 49 видов, из которых 10 занесены в Красную книгу России и 5 - в Красную книгу Приморского края. Здесь можно увидеть льва, тигров, обезьян, крокодилов, африканских леопардов, рысей, верблюдов, дикобразов, змей и черепах, медведей, дикого кабана, страусов, полярных сов и многих других представителей дикой природы.
Правилами посещения этого зоопарка разрешено фотографировать и фотографироваться, кормить обитателей проверенным кормом, а на контактной площадке некоторых из них можно гладить и брать на руки - разных утят, цыплят, гусят, кроликов, черепах и поросят. Можно вступить в клуб юных натуралистов-биологов и постоянно ухаживать за обитателями зоопарка, а взрослые могут проявить себя даже как меценаты, поскольку звери постоянно хотят есть, а едят они много, и можно только удивляться, как они до сих пор не разорили «отца-основателя» этого частного учреждения. Конечно, посещение платное, и это в какой-то степени покрывает расходы, но поддержка зоопарку все равно требуется.
Основной целью зоопарка «Садгород» его уставом прописано - «сохранение диких видов животных в условиях неволи для устойчивого развития и сохранения природы в целом». И он с этим успешно справляется.
Фото Игоря КУХАРЯ.
Виктор КУДИНОВ.
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