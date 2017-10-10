Вода край точит

Защита среды обитания в Приморье является приоритетной задачей в программах борьбы с вызовами природной стихии

В Приморском крае актуальнейшей задачей является противодействие наводнениям, которые у нас традиционно проявляют себя в связи с бурным таянием снегов весной или прохождением тайфунов летом и осенью, пишет деловая газета "Золотой Рог".

И сегодня эта задача решается в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Ведутся берегоукрепление, очистка и углубление русел рек, ликвидация завалов. Тем не менее очередная стихия наносит очередной урон, и органам власти приходится заниматься ликвидацией ее последствий, компенсацией гражданам и организациям многомиллионных потерь.

Объемы работ колоссальны

В конце минувшего августа директор департамента природных ресурсов Приморья Александр КОРШЕНКО рассказал о том, как складывается ситуация с проведением в крае противопаводковых работ. Он отметил, что в регионе в настоящее время насчитывается более 10 тысяч водных объектов, которые в период большого поступления воды являются угрозой затопления для 661 населенного пункта.

Для эффективного противодействия водной стихии в крае планово ведутся берегоукрепление наиболее важных участков, расчистка и углубление русел рек, строительство дамб и ремонт ряда гидротехнических сооружений, состояние которых во избежание серьезных последствий требует серьезного вмешательства.

Традиционно главный удар стихии по защите поселений и полей в крае держат антипаводковые дамбы, которых официально насчитывается 84. Плюс - несколько дамб сегодня находятся в стадии строительства. В качестве примера руководитель департамента привел строительство дамбы на реке Комаровке, которая призвана защищать Уссурийск и его окрестности. На сегодня ее строительная готовность составляет около 40%. Она могла быть и выше, если бы край получал на защиту от наводнений более серьезные субвенции.

Объемы работ по ремонту «гидротехники» сегодня строго соответствуют объемам отпускаемых на это средств в рамках госпрограммы и выполняются постепенно. В Уссурийске соответственно после прошлогоднего разрушительного тайфуна «Лайонрок» и в преддверии августовской стихии этого года был проведен необходимый капремонт защитных сооружений. Александр Коршенко подчеркнул, что если бы этот ремонт не был бы вовремя сделан, то последствия стихии этого года для города могли стать еще масштабнее, и выразил надежду, что размер федеральных субвенций на ремонтные и строительные работы защитных сооружений края в перспективе увеличится. И это должно позволить Приморью завершить все начатые строительством антистихийные проекты и приступить к реализации новых.

Однако для реализации капремонта ряда сооружений недостаточно просто найти средства. Важно выдержать определенные юридические тонкости. Так, есть гидротехнические сооружения, которые на сегодня оказались не закреплены за юрлицами. Прежние их балансодержатели исчезли, а новые не определились. Соответственно, чтобы открыть финансирование по капремонту и реставрации таких объектов, их необходимо оформить и поставить на учет. Это предложено сделать муниципальным образованиям, на территории которых сегодня и находятся эти бесхозные сооружения.

Программа ремонта и обновления гидротехнических сооружений активизировалась в Приморье с 2015 года. И помимо Уссурийска за два года были построены такие объекты в Чугуевском и Красноармейском районах, проведена подготовка реализации таких проектов в Лесозаводске и Дальнегорске.

Чей мост?

Еще одной головной болью в связи с мероприятиями по предотвращению наводнений для муниципалитетов стала постановка на учет бесхозных мостов, находящихся на подконтрольных им территориях. Поскольку расчистка русел рек ведется в плановом порядке, то соответственно законодательству подмостовую очистку русел рек, которая включает и 100 метров русла от моста в каждую сторону, должен производить за свой счет собственник моста. Процесс ликвидации бесхозности мостов взял под свой строгий контроль губернатор Приморья, и, вероятно, все бесхозные мосты в ближайшее время будут пристроены, что и определит ответственных за довольно ответственные участки рек, которые требуется постоянно контролировать и спасать от завалов, способных в случае стихии усугубить ситуацию.

В целом на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений в крае в 2017-2022 годах в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» было определено направить свыше 2,7 миллиарда рублей. В течение этого срока в 13 муниципальных образованиях будут построены 11 новых инженерных защитных сооружений, еще два - реконструированы и семь - капитально отремонтированы.

Для превентивной борьбы с наводнениями запланированы большие объемы работ по расчистке, спрямлению и углублению русел рек. По 44 таким объектам финансирование составит свыше 260 миллионов рублей. По шести из них уже есть проектная документация, прошедшая госэкспертизу. И уже в этом году по ряду объектов должны быть выполнены работы в объеме свыше 150 миллионов рублей. Это - русла рек Белая, Мельники, Постышевка, Тигровая, ручьев - Поселковый и Орлиный в Партизанске и Калугин, Ближний, Масленников - в с. Кокшаровка Чугуевского района.

Что мешает серьезной защите

В конце минувшего сентября контрольно-счетная палата Приморского края, подводя предварительные итоги выполнения трех кварталов по краевым программам, отметила отставание по программе «Охрана окружающей среды» и по выполнению плановых работ по объектам, которые призваны защищать край от наводнений.

Председатель КСП в частности сказал, что по сравнению с прошлым годом за три квартала уровень исполнения госпрограммы упал в два раза - до 15,8% от запланированного на год объема.

Александр Коршенко, отчитываясь за выполнение госпрограммы, отметил, что за оставшееся в этом году время процент выполнения работ в итоге будет высоким и намеченные объемы работ на этот год будут выполнены. А невысокий процент исполнения программы в предыдущие три квартала объяснил тем, что основной ее объем связан с расчисткой русел рек, которая запланирован на период с октября 2017-го года до марта 2018-го. В силу рыбохозяйственного регламента, который стоит на страже здоровья речных рыбных богатств, производить очистку русел и иных строительных работ в защитной зоне водных объектов следует в определенный период, когда такой вред минимален.

Критично выполнение программы оценивает на сегодня заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Владимир БЕСПАЛОВ. Недавно он озвучил несколько принципиальных замечаний в этом плане. В частности, отметил, что, контролируя выполнение работ по ликвидации последствий прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», он увидел определенные недочеты и считает, что следует, например, прислушаться к жителям с. Булыга-Фадеево, которые считают, что отремонтированная после прошлогодней стихии дамба недостаточно надежно защищает село от будущих природных катаклизмов.

Он также сообщил, что разрушенные прошлогодним наводнением мосты все еще не отремонтированы и автомобилистам приходится пользоваться ненадежными временными объездами, а ремонт гидротехнических сооружений и очистка русел рек могут вестись более высокими темпами. Серьезной причиной тому, что они не вполне энергичны, он назвал недостаток средств для проведения необходимых работ: «Нужно вовремя и системно выделять деньги на предотвращение наводнений, в том числе и по программе «Чистая вода».

Стоит отметить, что на заседании в администрации края 21 сентября губернатору доложили, что девять мостов через реки края, поврежденные стихией в прошлом году, будут восстановлены до конца этого ноября.

Безусловно, финансирование работ «по последствиям» сегодня все еще оказывается приоритетнее финансирования «профилактики», то есть тех же «русловых работ».

К этому, пожалуй, стоит добавить и такой серьезный момент: при работе и защите той или иной важной программы из нее исключаются многие мероприятия, которые оцениваются как недостаточно важные. А полноценная программа защиты от наводнений и тайфунов, предложенная в свое время институтом «ДальНИИС» для Владивостока, в силу ее дороговизны была положена под сукно. То есть даже 100-процентное выполнение мероприятий по защите от наводнений по действующей программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы не защищает наши реки от выхода из берегов, поскольку из нее, безусловно, выброшены многие «мелочи». А известно, что где тонко, там и рвется.

На «Нору» надейся…

И еще, Приморью в этом году, пожалуй, крупно повезло - тайфун «Нору» прошел по более-менее благоприятной для последствий стихии траектории, и 7-8 августа не он испытывал защиту края от наводнений, а какие-то малообъяснимые прогнозом дожди, и штормовое предупреждение было отменено. Это, кстати, вылилось в замечание Владимира ПУТИНА по поводу необходимости улучшить приморские прогнозы. Хотя прежде таких замечаний не было. Впрочем, президент пообещал губернатору в очередной раз помочь финансами для ликвидации последствий стихии и проведению защитных мероприятий.

Тем не менее, надо предвидеть, что в будущем стихия может значительно серьезнее «поиграть мускулами». Поэтому реки края должны быть всегда подготовлены для любой природной неожиданности, чтобы они не били раз за разом по экономике края и страны.

ЯЗЫКОМ ЦИФР



Счет тайфуну «Лайонрок»

Всего тайфуном «Лайонрок» было повреждено 32 моста, из которых 8 не подлежали восстановлению, и около 550 километров дорог. Общий ущерб дорогам составил около 3,7 млрд рублей.

Кроме того, стихия тогда серьезно затронула 34 населенных пункта края, где было подтоплено более 2 000 домов, в которых проживает 13355 человек. Окончательно завершить ремонт и строительство в крае новых мостов взамен выбывших в прошлом году в силу большого объема работ намечено в течение следующего года.

На фото: Очистка рек поможет резкому снижению ущерба, который наносят краю тайфуны. Фото Ивана КРЫШАНА

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.







