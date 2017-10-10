Под присмотром закона и ЮНЕСКО

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Сихотэ-Алинский заповедник сохраняет уникальность Уссурийской тайги
В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий особое внимание государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы уделяется нашим заповедникам, снискавшим мировое признание своими памятниками природы, флорой и фауной. Среди них и самый большой в регионе - Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, который с 1979 года признан одним из элементов Всемирной сети биосферных резерватов, а с 2001-го включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием «Центральный Сихотэ-Алинь».
Богатая история этого заповедника ведется с 10 февраля 1935 года. Изначально его создание было связано с усилиями государства - спасти и восстановить тогда почти уничтоженного в крае соболя. Однако при работе над организацией заповедника специалистами была доказана высокая природная ценность этой большой территории как целостного комплекса, который нуждается в защите от грубого хозяйственного вмешательства.
Границы и площадь этой ООПТ не раз менялись. Под контролем его работников в разные годы находилось от 110 тысяч га до 1,8 млн. Современная его территория составляет порядка 401,6 тысяч га, включая участок обособленного урочища Абрек площадью свыше 4,2 тыс. га и морскую акваторию - 2,9 тысячи. Заповедник располагается частично в Дальнегорском, Красноармейском и Тернейском районах края.
Заповедный режим позволил сохранить здесь практически неприкосновенными богатые широколиственные, смешанные и хвойные леса, рощи каменной березы, заросли кедрового стланика и участки горной тундры. На территории заповедника произрастает 1094 вида сосудистых растений; 295 видов мохообразных; 630 видов лишайников; 817 видов водорослей; 1320 видов грибов. В Красные книги разного ранга внесены 73 вида растений.
В заповеднике обитают 48 видов наземных млекопитающих, 11 видов морских млекопитающих. Фауна птиц насчитывает 318 видов, 46 видов занесены в Международную Красную Книгу, 33 вида - в Красную Книгу России. В заповеднике обитают 5 видов амфибий и 9 видов рептилий. В водотоках и акватории заповедника выявлено 93 вида рыб. На территории заповедника насчитывается около 3 тыс. видов насекомых.
К особо ценным объектам, которые представляют особый интерес для экотуристов, посещающих заповедник, относятся краснокнижные виды флоры и фауны.
Около сорока растений заповедника относятся к редким. В том числе краснокнижные - тис остроконечный, рододендрон короткоплодный, рододендрон сихотинский. К особо охраняемым краснокнижным и редким животным и птицам принадлежат - амурский тигр и амурский горал, пятнистый олень, дикуша, утка-мандаринка, чешуйчатый крохаль.
Посетителей восхищают девственные кедрово-еловые леса, тисовые рощи, скальные образования урочища Абрек, озера лагунного типа Благодатное и Голубичное, природные солонцы и прочие достопримечательности, с которыми можно ознакомиться с помощью работников заповедника, проводящих экскурсии по нескольким популярным маршрутам.
Надо отметить, что Сихотэ-Алинский заповедник имеет высокое научное значение. С ним связаны исследования и многочисленные труды ряда известных ученых. И сегодня помимо природоохранной работы, его сотрудники выполняют научные задачи совместно с учеными многих отечественных и зарубежных организаций. Здесь же ведется летопись природы заповедника, осуществляются экологический мониторинг, просветительская и образовательная работа.
Кто однажды побывал в Сихотэ-Алинском заповеднике, мечтает еще не раз побывать в этих удивительных местах.
Фото предоставлено Сихотэ-Алинским заповедником.
Виктор КУДИНОВ.
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