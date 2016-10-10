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Отопительный сезон начат в 15-ти муниципалитетах Приморья
Отопительный сезон начат в семи муниципалитетах Приморского края, еще в 15-ти планируется начать подачу тепла с 15 октября. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", отопление подаётся в Тернейском, Красноармейском, Кировском, Пожарском, Дальнереченском муниципальных районах, а также в Арсеньеве и Дальнереченске.
«Тепло подаётся на объекты соцкульбыта, но в Красноармейском и Пожарских районах к отоплению подключается и жилой фонд», – сообщила и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко.
Сейчас в крае запущено 39 котельных, которые отапливают 80 социально важных объектов и 129 жилых домов.
Елена Пархоменко отметила, что процесс начала отопительного сезона постепенный, и что подключить в один день все населённые пункты того или иного муниципалитета невозможно.
«После начала работы котельных в режиме подачи отопления происходит наполнение теплотрасс, по которым теплоноситель, то есть горячая вода поступает в дома. Возможны и завоздушивания систем, регулировка параметров тепла непосредственно на теплоузлах, и здесь многое зависит от расторопности управляющих компаний», – рассказала Елена Пархоменко.
На случай возникновения аварийных ситуаций в крае созданы аварийные бригады, укомплектованные специалистами и необходимым оборудованием.
Отметим, Владимир Миклушевский поручил еще раз проверить все котельные, которые попадали в зоны затопления.
«Проверьте состояние теплосетей, особенно тех, где проходила и стояла вода. Необходимо свести к минимуму возможные аварии и неполадки при включении теплоснабжения», – подчеркнул глава регионана заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кавалеровском районе 7 октября.
Напомним, всего к подаче отопления в крае готово 888 котельных, которые обеспечат теплом почти две тысячи социально значимых объектов и почти 1,5 тысячи жилых домов. Запас мазута составляет 100%, угля 84%.
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