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Отопительный сезон начат в 15-ти муниципалитетах Приморья

10 Октября 2016, 17:00 | Приморье

Отопительный сезон начат в семи муниципалитетах Приморского края, еще в 15-ти планируется начать подачу тепла с 15 октября. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", отопление подаётся в Тернейском, Красноармейском, Кировском, Пожарском, Дальнереченском муниципальных районах, а также в Арсеньеве и Дальнереченске.

«Тепло подаётся на объекты соцкульбыта, но в Красноармейском и Пожарских районах к отоплению подключается и жилой фонд», – сообщила и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко.

Сейчас в крае запущено 39 котельных, которые отапливают 80 социально важных объектов и 129 жилых домов.

Елена Пархоменко отметила, что процесс начала отопительного сезона постепенный, и что подключить в один день все населённые пункты того или иного муниципалитета невозможно.

«После начала работы котельных в режиме подачи отопления происходит наполнение теплотрасс, по которым теплоноситель, то есть горячая вода поступает в дома. Возможны и завоздушивания систем, регулировка параметров тепла непосредственно на теплоузлах, и здесь многое зависит от расторопности управляющих компаний», – рассказала Елена Пархоменко.

На случай возникновения аварийных ситуаций в крае созданы аварийные бригады, укомплектованные специалистами и необходимым оборудованием.

Отметим, Владимир Миклушевский поручил еще раз проверить все котельные, которые попадали в зоны затопления.

«Проверьте состояние теплосетей, особенно тех, где проходила и стояла вода. Необходимо свести к минимуму возможные аварии и неполадки при включении теплоснабжения», – подчеркнул глава регионана заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кавалеровском районе 7 октября.

Напомним, всего к подаче отопления в крае готово 888 котельных, которые обеспечат теплом почти две тысячи социально значимых объектов и почти 1,5 тысячи жилых домов. Запас мазута составляет 100%, угля 84%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: отопление  приморский край 



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