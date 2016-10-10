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Для экологической акции на мысе Песчаный активисты ищут волонтеров и спонсоров

10 Октября 2016, 15:50 | Приморье

Во Владивостоке 16 октября, в воскресенье,  Культурный центр «Новый Акрополь» проведет экологическую акцию на м. Песчаный, чтобы освободить морское побережье от наследия летнего отдыха – огромного количества мусора, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Экологическая ситуация с островами и прибрежными территориями федеральной принадлежности в районе Владивостока весьма печальна. Именно побережье принимает на себя в летний период основное количество отдыхающих и больше всего страдает от присутствия человека. В минувшие годы уже были неоднократные волонтерские акции по уборке побережья на м. Песчаный, в которых принимали участие даже москвичи и японцы. Культурный центр «Новый Акрополь», уже проводивший экологические субботники, вновь собирает воронтеров, которых оказать посильную помощь. Ни город, ни ближайший поселок не располагает бюджетом для вывоза мусора.  


 

 

Как рассказала "Золотому Рогу" Юлия МОРОЗОВА («Новый Акрополь»): "мы будем рады любому участию, требуются отзывчивые сердца и руки, нужна финансовая поддержка (оплата вывоза мусора, пакетов, мешков, перчаток для акции) или предоставление машины на м. Песчаный и вывоз мусора, приглашаем к участию и компании, заинтересованные во вторсырье (стекло, пластик, жесть).

Контакты для участия:

Телефон: +7 (914) 696-76-83.

E-mail: vladivostok@newacropol.ru

Группы в Вконтакте  (https://vk.com/public90814694) и на Фэйсбуке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экология  акция  мусор 



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