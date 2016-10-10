У Приморской игорной зоны появился нелегальный конкурент в Артеме

В Приморском крае, вгороде Спасск-Дальний, завершено следствие по делу о нелегальном казино, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

На скамью подсудимых скоро сядет 43-летний хозяин огранизатор, который в апреле 2016 года организовал интернет-казино в городе, вне игорной зоны. Материалы дела по части 1 статьи 171.2 УК РФ переданы в суд. Хозяину подпольного игорного бизнеса грозит до 2 лет колонии.