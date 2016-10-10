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Крыши новостроек Владивостока открыл для блогеров-фотографов Сбербанк
Партнеры банка – ведущие застройщики города показали гостям свои строящиеся дома, аккредитованные для жилищного кредитования, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Увлекательный тур для фотоблогеров состоял из посещения сразу нескольких высотных новостроек Владивостока: ЖК «Маяк Басаргина» в районе бухты Патрокл, ЖК «Фрегат» на Ватутина, 28 и ЖК «Оникс» на пр-те Красного знамени, 114. Из окон каждого из них открывается прекрасный вид на разные районы города. Таким образом, увлеченные фотографы смогли запечатлеть Владивосток с совершенно разных и непохожих друг на друга сторон, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Приморского отделения ПАО Сбербанк.
Все новостройки, которые посетили блогеры Владивостока, аккредитованы Сбербанком, а это значит, что на квартиры в этих домах можно оформить ипотеку.
«В Приморье Сбербанком аккредитовано уже около 40 строящих домов и жилых комплексов в разных частях Владивостока и даже края. Недвижимость в этих современных домах становится доступнее благодаря жилищным кредитам Сбербанка», - отмечает Марина Королёва, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк.
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