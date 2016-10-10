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Мисс и мистера студенчество выбрали в Приморье
Региональный этап всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчество-2016» состоялся в Приморье. В финале приняли участие 14 девушек и парней из всех высших учебных заведений края.
Как рассказали Деловой газете "Золотой Рог" в департаменте по делам молодежи Приморья, титул мисс и мистера студенчества завоевали студентка Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса – Кристина Ратченко и студент Дальневосточного Федерального Университета – Евгений Смыков.
«Финалисты конкурса представили жюри и гостям яркую шоу программу: приветственный танец, видео презентацию, рассказали о своем любимом киногерое, представили себя в образе Джеймса Бонда и его подруги, а также удивили своими талантами на творческом конкурсе», прокомментировали в ведомстве.
По итогам конкурса жюри присудили следующие номинации:
«Мисс студенчество» Радченко Кристина (ВГУЭС);
«Мистер студенчество» Смыков Евгений(ДВФУ);
«Первая вице-мисс студенчество» Надарян Мэри (ВФ РТА);
«Первый вице-мистер студенчество» Савченко Артём (ДВФУ);
«Вице-мисс студенчество» Беляничева Татьяна (ВГУЭС);
«Вице-мистер студенчество» Белозеров Михаил (ДВГИИ);
«Мисс грация» Васильева Анастасия (Дальрыбвтуз);
«Мистер мужество» Дей Александр (Дальрыбвтуз);
«Мисс очарование» Никишова Анастасия (Дальрыбвтуз);
«Мистер позитив» Степанищев Игорь (ДВФУ);
«Мисс творчество» Шевченко Валерия (ДВГИИ);
«Мистер творчество» Масловский Андрей (МГУ).
По итогам интернет-голосования в номинации «Мисс и мистер зрительских симпатий» победили Вадим Бутко (ВГУЭС) и Ирина Ильина (ДВФУ).
Победители регионального этапа отправятся на всероссийский конкурс представлять Приморский край. Так, с 1 по 3 ноября в Иваново определят имя «Мистера студенчество России», а с 10 по 12 ноября в Ставрополе пройдёт «Мисс студенчество России».
Отметим, мероприятие организованно Приморской краевой организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» при поддержке Департамента по делам молодёжи Приморского края и Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса.
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