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В Приморье создано первое школьное лесничество (фото)
Открытие первого школьного лесничества и приуроченная к этому событию акция «Живи, лес!» собрали более 100 воспитанников школы разных возрастов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В акции, организованной Администрацией Приморского края при поддержке Автономной некоммерческой организации «Общества сохранения и изучения дикой природы», принял участие вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.
Заместитель главы региона отметил, что в Приморье впервые за несколько десятилетий возрождается традиция школьных лесничеств.
«Во всех развитых странах существует институт школьных лесничеств. Были они и в нашей стране, и впервые с 90-х годов сегодня мы открываем такое лесничество в Артёме», - отметил он.
После ребятам продемонстрировали специальную лесопожарную технику и парашютно-десантное снаряжение, с помощью которого осуществляется профилактика и тушение лесных пожаров.
Кульминацией праздника стала высадка молодых саженцев пихты в парке возле школы. Под руководством опытных лесоводов будущие лесничие высадили более 30 молодых пихт.
По словам директора департамента лесного хозяйства Владимира Иванова, школа в Артёме в качестве площадки для создания первого школьного лесничества в крае выбрана не случайно.
«На территории Артёмовского городского округа располагается Приморская авиабаза охраны лесов, Владивостокский филиал Приморского лесничества, которые берут шефство и уже сейчас помогают развитию первого школьного лесничества. Кроме этого, в школе создан Музей леса, экспонаты которого создаются руками самих воспитанников», - рассказал он.
По мнению Евгения Вишнякова, создание школьных лесничеств важно с точки зрения воспитания будущего поколения.
«В дальнейшем в Приморье планируется создать сеть школьных лесничеств», - сообщил вице-губернатор.
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