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Приморские школьники сдадут пробный ЕГЭ в октябре
В пробном Едином государственном экзамене по математике примут участие 9 тысяч приморских школьников. В Приморье пробный экзамен пройдет с 14 по 17 октября.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, пробный экзамен пройдет во всех муниципальных образованиях края, в нем примут участие все желающие школьники, которые заранее подали заявки.
Специалисты отметили, экзамен проводится с целью мониторинга качества математической подготовки учащихся. Полученные результаты никак не повлияют на подведение итогов текущей успеваемости.
Отметим, выпускников школ следующего года ждут изменения при проведении ЕГЭ по математике, иностранному и русскому языкам. Нововведения будут введены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2015 году.
Как пояснили в департаменте образования и науки Приморья, в новом учебном году ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: базовый и профильный.
В 2015 году на выбор выпускникам будет предоставлено либо два уровня одновременно, либо один. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в вуз, где в перечне вступительных экзаменов отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно будет сдать экзамен на базовом уровне. Для поступления в вуз, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен на профильном уровне.
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