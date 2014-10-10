Молодые ученые из Приморья поборются за Президентские премии

Совет при Президенте РФ по науке и образованию объявил очередные конкурсы на соискание премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых и Государственной Премии в области науки и технологий за 2014 год.

Документы на соискание этих престижных наград ученые из Приморья могут подать до определенных сроков: на Президентскую премию – до 14 ноября, на Государственную премию – до 30 декабря. Претендентам на получение премии необходимо собрать пакет документов, подтверждающих наличие научных работ, публикаций, разработок и открытий в сферах науки, инноваций и технологий.

Перечень необходимых документов и требования к их оформлению можно найти на сайтах: kremlin.ruи snto.ru

ZRPRESS.RU, Владивосток.