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Молодые ученые из Приморья поборются за Президентские премии
10 Октября 2014, 15:27 | Приморье
Совет при Президенте РФ по науке и образованию объявил очередные конкурсы на соискание премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых и Государственной Премии в области науки и технологий за 2014 год.
Документы на соискание этих престижных наград ученые из Приморья могут подать до определенных сроков: на Президентскую премию – до 14 ноября, на Государственную премию – до 30 декабря. Претендентам на получение премии необходимо собрать пакет документов, подтверждающих наличие научных работ, публикаций, разработок и открытий в сферах науки, инноваций и технологий.
Перечень необходимых документов и требования к их оформлению можно найти на сайтах: kremlin.ruи snto.ru
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