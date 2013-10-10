В Приморье построили мост, который жители ждали 30 лет

Поселок Кавалерово омечает свой день рождения – 103-ю годовщину со дня регистрации. Накануне праздничных событий состоялся наш разговор с главой поселения Мариной КУЗЬМИНОЙ.

- В поселке сделано много гравийных дорог, каким образом ведется эта работа?

- Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: все знают, что район подвергся наводнению 24-26 июля. И дороги, которые мы подсыпали гравием, это благодаря наводнению. Мы делаем их в рамках программы по аварийно-спасательным работам по ликвидации последствий стихии. Мы надеемся, что эти работы будут оплачены из федерального и краевого бюджетов. Часть дорог делаем за свои средства. Дороги отсыпаются и грейдеруются. Планируем нарезать часть кюветов и сделать ямочный ремонт асфальтового покрытия части дорог до зимы. Впервые, наверно, такие масштабные работы проводятся в поселке за последние 10 лет. В этом году в смете доходов муниципального комитета Кавалеровского городского поселения остались деньги – 100 тыс. руб., и по решению депутатов поселения эти средства переброшены на статью расходов «дороги». На эти деньги выполнена часть наказов депутатов по округам. Сделана по наказу депутата Татьяны СУРОВОЙ дорожка от Калинина к школе-интернату, она отсыпана и будет отгрейдерована. Был отсыпан проезд по ул. Кузнечной мимо дома № 13. На будущий год будет по-другому вестись работа программа по асфальтированию дорог – в этом году программа предусматривала почти 5 млн руб. на дороги, на следующий год будет всего 3,8 млн руб. Они будут из бюджета поселения. Мы планируем частично заасфальтировать многострадальную улицу Братьев Форостян. Больше ни на что денег не хватит. Программа по асфальтированию дорог в этом году выполнена полностью. Нам остался ямочный ремонт. На этой неделе филиал «Северный Примавтодор» планирует выполнить все работы.

Кроме того, мы работаем сегодня с подрядчиком Анатолием ПОДКОЛЗИНЫМ, он сделал мост в районе улицы Подгорная, 206. Люди ждали этот мост 30 лет. Этот квартал отрезан от дороги, туда с трудом зимой проходила скорая. Предприятие Подколзина ремонтирует и мост на переезде по ул. Приморской – Партизанской. Ежегодно там большие наледи, В этом году мы почистили ручей, углубили его, надеемся, что это поможет избежать больших наледей в этом месте.

- Расскажи о ремонте многоквартирных домов.

- На нашей территории работает 185 ФЗ, в соответствии с которым в Кавалерово в этом году ремонтируется 22 дома, в том числе 19 крыш. Опасений, что мы не завершим капремонт этих домов, нет. Решения и сметы приняты собственниками домов, поэтому жильцам нужно срочно заплатить платежи в рамках программы софинансирования работ. Сметы проверены экспертной организацией. Платежи разбиты на несколько месяцев. Если жители не оплатят платежи вовремя, они будут взысканы через суд.

- Как дела обстоят с ООО «Шевченко», которое испытывает трудности из-за неплатежей жителей?

- В ближайшее время мы получим 20 контейнеров под мусор и они будут установлены там, где это необходимо. Это облегчит работу предприятия.

У нас начинается пожароопасный период. Люди завозят дрова. Пожалуйста, просьба к жильцам частного сектора: не загромождайте уличные проезды. По дворам будет ходить наш работник и разносить предписания по уборке дров, по уборке сухой травы. Так как обязанности по уборке и благоустройству есть у каждого предпринимателя и каждого жителя. В 5 метрах по периметру забора жильцы обязаны скашивать и убирать траву. Это в целях их же безопасности. В противном случае мы будем штрафовать нерадивых жителей. Административные штрафы сейчас идут в бюджет п. Кавалерово. Предприниматели тоже по-разному подходят к проблеме уборки территории. Есть образцы бережного отношения к прилегающей территории, мне нравится, как относится к ней магазин «Мудрая сова», ЗАО «АСО-1».Возле магазинов администрация поселения не обязана ни асфальтировать, ни благоустраивать территорию. Будьте добры, предприниматели, делайте это сами. От этого зависит и то, как пойдут к вам клиенты.

- Всех волнует подготовка к зиме…

- Прокуратура нас проверяет ежедневно. Из 114 домов паспорта готовности есть у 102. Дома промыты, проведены гидравлические испытания. Есть акты филиала «Примтеплоэнерго» о невозможности промывки трех домов. Есть 7 домов, где идет капремонт систем теплоснабжения. Отопительный сезон начнется вовремя. Сначала – в п.Хрустальный, Фабричный и Рудный, так как там холоднее, потом – в Кавалерово. По правилам, отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет составлять 8 градусов.

Хотелось бы обратиться к жителям поселка: устанавливайте все счетчики на воду и тепло. Без них нам не обойтись никак.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Бориса Обозного.