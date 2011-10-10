В Приморском крае начался пожароопасный период

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала приема и обработки космической информации МЧС России, в Приморском крае отмечается увеличение тепловых аномалий. В это время года на территории края возрастает вероятность возникновения природных пожаров, возникших вследствие пала сухой травы.

Как показывает практика, основными причинами таких пожаров является нарушение правил пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков при уборке территории.

МЧС Приморского края просит не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности на своих дачных участках и на отдыхе в лесу.