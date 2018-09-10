Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк

8 сентября в 6 часов утра был совершен первый в истории воздухоплавания перелет теплового аэростата «Россия» через пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский. Максимальная высота полёта 600 метров, в воздухе аэростат "Россия" находился почти 2 часа и, пролетев расстояние в 35 км, успешно приземлился вблизи города Большой Камень.

Сопровождали «Россию» еще два воздушных шара – «Культура» и «Океан». Все перелеты аэростата осуществляются в рамках акции «Поднять Россию», которая является частью большого гуманитарного и просветительского проекта «Россия в поиске смыслов». Его реализует Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В перелёте на аэростате принял участие ключарь Свято-Никольского кафедрального собора протоиерей Виктор Жильцов — капитан I ранга в отставке. Служил на Тихоокеанском флоте на эскадренных миноносцах «Дальневосточный комсомолец» и «Вдохновенный», а также на ракетном крейсере «Адмирал Фокин».

Ранее, 6 мая 2018 года, аэростат «Россия», неся на своем куполе изображение ордена «Победа», символически соединил Краснодарский край с полуостровом Крым, впервые в мировой истории перелетев Керченский пролив. В составе экипажа тогда находился митрополит Феодосийский и Керченский Платон, который прямо в летящей корзине шара совершил обряд освящения вод Керченского пролива. 28 июля 2018 года, в день 1030-летия крещения Руси, аэростат «Россия» установил двойной – мировой и национальный – рекорд: впервые в истории воздухоплавания перелетел через высочайшую вершину Европы Эльбрус, поднявшись на высоту 8 405 метров, что стало новым рекордом высоты.

Следующей после Приморья географической точкой для очередного уникального перелета выбрано озеро Байкал. Кульминацией проекта станет подъем в стратосферу другого теплового аэростата, который носит название «Россия № 1». Этот шар сегодня еще проходит процесс изготовления в Великобритании. Он станет самым большим в мире за всю историю воздухоплавания. А по высоте полета будет установлен новый мировой рекорд для тепловых аэростатов – выше 22 километров над уровнем моря.

Объем воздушного шара «Россия» составляет 4000 куб. метров, что почти в два раза превышает объем стандартных воздушных шаров. Кроме научных и просветительских полетов аэростат «Россия» позволяет проводить тренировки пилотов и изучать воздушные потоки.