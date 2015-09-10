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По "горячим следам" волонтера ВЭФ
Пятого сентября прошли завершающие мероприятия Восточно-Экономического форума - международной арены для общения российских бизнесменов и их иностранных партнеров. Форум проходил четыре дня (с третьего по пятое сентября), но работа волонтеров началась ещё с 28 августа. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
Прежде всего волонтеры встречали гостей в аэропорту и помогали им разместиться в гостиничных корпусах. Стоит отметить, что работа волонтеров была круглосуточной в течение всех этих четырёх дней.
С шести утра каждый волонтер уже стоял на ногах. Красивые, опрятные, форма с символикой форума. Улыбки, доброжелательные лица. Делегаты обращались к ним с различными просьбами. Как отметили волонтеры, в основном вопросы были связаны с темой деловой и культурной программы форума, местом проведения заседаний и сессий. Но были и бытовые вопросы: «Где можно перекусить?», «Какие кафе и магазины работают на территории кампуса?».
Однако, как отмечают делегаты с различных стран, волонтеры знали ответы практически на каждый вопрос. Даже галстук делегату помогли повязать. А как же без него идти на заседание!
Помимо галстуков и вопросов о еде, волонтеры искали потерянные телефоны, разговаривали с делегатами на иностранных языках, объясняя, что они хотят донести до окружающих. Встретили волонтеры и главных звёзд ВЭФ - Памелу Андерсон и Стивена Сигала.
«Скажу честно, с самого начала я не верила, что этот форум способен произвести на меня впечатление, проникнуть вглубь сердца и остаться там надолго. Но уже в первые дни форума, в моей душе начало «выглядывать солнышко». С каждым днём становилось всё приятнее и приятнее работать на форуме с ребятами, мы начали обильно общаться, тем самым помогая друг другу, качественно выполнять свою работу»,- рассказала «ЗР» Ким Наталья, волонтер функции «Сервисное бюро».
Напомним вам, что, по указу президента РФ В.В.Путина, ВЭФ станет ежегодным мероприятием. С октября 2015 года начнётся подготовка к ВЭФ – 2016. Волонтеры находятся в боевой готовности. Они целенаправленно уже готовят свои заявки на следующий форум в 2016 году!
Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ну все! Теперь далеко девченки пойдут! Интересно а из бытового кроме завязывания галстука их ни о чем больше не просили? :)))