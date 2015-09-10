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Волонтеры ВЭФ отработали на отлично (Фото)

10 Сентября 2015, 18:30 | Приморье

С третьего по пятое сентября 2015 года во Владивостоке прошел первый Восточно-Экономический форум, который стал ареной для общения российских бизнесменов и их иностранных партнеров. Форум, который встретил более 1000 участников, их сопровождающих и представителей СМИ, просто не состоялся бы без помощи волонтеров.

Для работы на форуме отобраны более 300 волонтеров – это ребята, умеющие помочь, найти нужную информацию, а, главное, знающие несколько иностранных языков.

Работа волонтеров началась еще в самом начале августа. Самое важное было распределить обязанности. На форуме волонтеры помогали в аккредитации участников, помогали сориентироваться в кампусах ДВФУ, помогали в работе сервисного бюро.

Хочется отметить, что к каждой группе были прикреплены свои тим-лидеры, которые тщательно следили за работой ребят, помогали решать сложные вопросы и создавали им комфортные условия.

В течение двух последних недель августа каждая группа волонтеров проходила обучение. Ребята посетили тренинги командообразования, коммуникации, а также много нового и интересного узнали о форуме, посетив основные места его проведения.

Как показал форум – волонтеры отработали его на отлично.

Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

 

 

 

 

 

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Теги: вэф  волонтеры 



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