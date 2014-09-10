На Дальневосточном IT-форуме представили проект "Электронная школа будущего"

Во Владивостоке в рамках крупнейшего Дальневосточного IT-форума ДАЛЬИНФОКОМ-2014 «Ростелеком» представил свою новую разработку – проект «Электронная школа будущего».

Подробное описание проекта участникам Форума представил Дмитрий Подшибякин, руководитель направления отдела разработки пакетных предложений Корпоративного центра ОАО «Ростелеком».

В рамках проекта «Электронная школа будущего» компания выступила системным интегратором, объединив существующие учебные и технологические модули на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе макрорегионального филиала «Дальний Восток» Открытое акционерное общество «Ростелеком».

Материалы, необходимые в процессе получения образования – учебники, пособия, тесты, лабораторные работы, переведены в электронный вид и хранятся на защищенных серверах, расположенных на территории России. Воспользоваться интерактивными версиями популярных учебных пособий, изданных крупнейшими издательствами России и рекомендованных Министерством образования и науки, позволяет федеральная платформа для распространения электронных учебников, размещенная в Национальной облачной платформе «Ростелекома»O7.Образование.

Благодаря реализации проекта «Электронная школа будущего» родители учащихся могут дистанционно получать информацию об образовательных учреждениях, подавать заявки на зачисление ребенка и отслеживать его успеваемость. У школ появится возможность вести классный журнал и дневник учащегося в электронном виде. Доступ к этой информации получат органы управления образованием, что позволит перейти на электронную отчетность.

«Развитие образовательных проектов - один из приоритетов «Ростелекома». - отметил Дмитрий Подшибякин, - В системе образования должны использоваться самые инновационные технологии, которые позволят сегодняшним школьникам вырасти грамотными и разносторонне развитыми людьми. Проект «Электронный учебник» - это инвестиции «Ростелекома» в будущее российского образования и науки».

Также участникам Форума было представлено новое устройство для школьного образования – совместная разработка SamsungElectronics и «Ростелеком». В комплект поставки решения входят: планшет Samsung Tab4 10.1, электронные учебники, бесплатная база художественной литературы испециальное программное обеспечениеSamsungSchool для проведения интерактивных уроков.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.