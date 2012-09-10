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Арсеньев готовится к зиме
ПРИМОРЬЕ, 10 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве с 18 июля этого года услуги населению по отоплению и горячему водоснабжению предоставляет ООО УК «ТЭК Арсеньев», организация, которая выиграла конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения теплоснабжения Арсеньевского городского округа.
До начала отопительного сезона осталось не так много времени, и работы по подготовке к зиме взял под личный контроль глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН.
- Новая теплоснабжающая организация взяла хороший темп, подготовительные работы ведутся во всех котельных города, — отметил глава города. — Сейчас идет реконструкция котлов, закуплена новая техника, продолжается ремонт теплосетей в парке «Восток».
В настоящее время в парке «Восток» идут масштабные работы по замене труб – эти работы выполняет подрядная организация «Новая строительная компания». Как пояснили специалисты ООО УК «ТЭК Арсеньев», от производства № 1 к территории парка подходят трубы диаметром 500 и 600 мм, а по парку проходят трубы уже меньшего диаметра – 400 мм. В итоге происходят потери тепла, что в течение многих лет ощущали на себе жители квартала Комсомольский. Сейчас принято решение заменить более пятисот метров труб. Работы ведутся полным ходом. Осложняет ход работ дождливая погода. Создают сложности и старые ветхие тополя, которые растут в охранной зоне теплосети.
Ремонтные работы на теплосетях идут и в других районах города. Так, в районе дома № 8 по ул. Ирьянова идет замена части трубы. Меняются дефектные участки труб большого диаметра, выходящие от котельной производства № 1. К сожалению, за годы эксплуатации теплосети города постепенно пришли в упадок. По оценкам специалистов, из более чем 65-ти километров теплосетей 80% требуют ремонта. Именно поэтому впервые за многие годы было решено в преддверии нового отопительного сезона заменить наиболее проблемные участки труб, чтобы зимой уменьшить количество порывов, аварийных ситуаций и сократить потери тепла. Работы по ремонту теплосетей продлятся до конца сентября.
Одновременно с ремонтом сетей ведутся работы на всех котельных города. Специализированные подрядные организации ведут капитальный ремонт сразу двух котлов на производстве № 1. Полностью меняется котел № 1 – эти работы ведут специалисты компании «ПромТех» (г. Владивосток). Новый угольный котел уже доставлен в город, идут работы по монтажу котла – для него потребуется новый фундамент. Специалисты торопятся выполнить все работы до начала холодов, чтобы зимой пройти отопительный сезон без срывов.
Новая теплоснабжающая организация закупила необходимую технику — современные бульдозеры, ковшовые погрузчики, экскаватор, большегрузные самосвалы и т. д. На эти цели потрачено более 50 млн рублей. В целом на ремонтную программу в этом году из средств ООО УК «ТЭК Арсеньев» будет израсходована значительная сумма — 85 млн рублей.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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