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В Дальнегорске опрессовано около 20% домов от запланированных
ПРИМОРЬЕ, 10 сентября, ZRPRESS. Кавалеровский район готовится к зиме в соответствии с графиком. 3 котельных – в Рудном, Фабричном и Хрустальном – готовы на 100%, остальные 5 котельных – на 80%. Теплосети подготовлены на 80% в Кавалерово, в остальных селах и поселках – на 100%. Ремонтные работы, как сообщили в Кавалеровском тепловом районе КГУП «Примтеплоэнерго», практически заканчиваются.
В Дальнегорске общее количество промытых домов – 138. Это 47,26% от плана. Опрессовано 51 дом – 18,09% от плана. Исполнение графиков работ ресусрсоснабжающими организациями, включая «Примтеплоэнерго», составляет 75%. Объекты соцкультбыта готовы к зиме на 66,7%. Запасы угля составляют сегодня 25,3% от плана – всего накоплено 2,7 тыс. тонн. Мазута завезено 376,4 тонны – 12,3% от плана. Основные запасы топлива, как сообщили в дальнегорском отделе жизнеобеспечения, сделают в сентябре.
8 дальнегорских котельных готовы к отопительному сезону на 75%, тепловые сети – на 58,7%, сети водоснабжения – на 31,3%, электрические сети – на 78%. Работы по водоотведению выполнены на 40,8%.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
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