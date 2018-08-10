"Терминал Астафьева" заботится о горожанах

«Терминал Астафьева» и «Народная экспертиза» запустили масштабную программу по капитальному благоустройству жилых домов в Находке

Программа будет реализована в микрорайоне Мыс Астафьева и рассчитана на 2018-2020 годы. Планируемый объем финансирования составит 10 млн рублей. Контроль за выполнением программы будет осуществлять рабочая группа в составе инициативной группы жителей и движение «Народная Экспертиза».

В администрации Находкинского городского округа прошло совещание под руководством первого замглавы города Евгения ВОРОНИНА, посвященное старту программы. В нем приняли участие представители инициативной группы жителей Мыса Астафьева, которые взяли на себя функцию контроля качества выполняемых работ, подрядчики – находкинская компания «ИНЕСС» и представители общественного движения «Народная Экспертиза».

«У администрации города и портовиков общие задачи – повышение благосостояния граждан, поэтому мы всегда приветствуем, когда бизнес проявляет социальную ответственность. Важно, что эта программа долгосрочная, помимо замены окон будет выполнена замена дверей и благоустройство подъездов», - рассказал Евгений Воронин.

На первом этапе работ пройдет установка пластиковых окон в квартирах жителей домов по ул. Астафьева 3а и 5а, а также остекление балконов и установка утепленных металлических дверей в подъездах.

«Наши специалисты уже провели замеры в первых 12 квартирах, на следующей недели мы приступаем к работе, начинаем монтаж», - рассказал Николай ЧАЙКА, генеральный директор компании-подрядчика.

На втором этапе реализации программы будут проведены ремонтные работы в подъездах и на фасаде здания. Контроль за ходом реализации программы будет осуществлять рабочая инициативная группа жителей.

«Для нас эта программа очень нужна, это очень важно для людей, многие сами себе не могут позволить установить пластиковые окна и застеклить балконы, мы благодарны «Терминалу Астафьева», который пошел навстречу просьбам жителей», - рассказала жительница микрорайона Мыс Астафьева Галина САГИТОВА.

Координацию усилий стивидорных компаний Находки по повышению социальной ответственности бизнеса проводит общественное движение «Народная Экспертиза».





«Задача «Народной экспертизы» прежде всего контролировать ход работ, финансирование и осуществлять мониторинг сотрудничества стивидоров и жителей. В микрорайоне Мыс Астафьева было недоверие со стороны жителей, однако в прошлом году мы вместе с портовиками реализовали проект по остеклению подъездов 5 многоквартирных жилых домов по ул. Астафьева 3а,5а, 107,109 и 115. После этого, к нам обратились жители и попросили продлить действие этой программы на квартиры и расширить охват. Мы будем обращаться к разным стивидорам, будем совместно работать для того, чтобы появились и другие социально-важные проекты. Должен быть комплексный подход общественных организаций, бизнеса и мы активно будем помогать в этом и просить подключаться к этому администрацию Находкинского городского округа», - рассказала председатель президиума общественного движения Ирина ГОРОБЕЦ.

ОАО «Терминал Астафьева» также продолжает программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на Мысе Астафьева, первый дом будет расселен до конца 2018 года. Компания уже вложила 39 млн рублей в приобретение квартир для переселения. Всего за 2 года на реализацию программы направят 90 млн рублей.

«На данный момент «Терминал Астафьева» реализует три социальных проекта в микрорайоне Мыс Астафьева – это расселение аварийного жилья, остекление жилых домов и благоустройство территории микрорайона Мыс Астафьева. Подписано соглашение о сотрудничестве с инициативной группой жителей о ежегодном проведении мероприятий по благоустройству района, в том числе субботников, асфальтированию внутриквартальных дорог, установке детских площадок. Завершается расселение дома по адресу Астафьева 3, дом барачного типа, без водоснабжения, канализации. Мы уже вышли на финишную прямую, расселено порядка 19 семей, в течение 2-3 месяцев мы полностью закончим расселять дом. Люди сами выбирают себе жилье, тем кто с малолетними детьми и пожилым людям мы специально подбираем квартиры большей площади, чем у них были», - рассказала представитель «Терминала Астафьева» Наталья ЯНИВЕЦ.