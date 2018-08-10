Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье проходит оперативно-профилактическая операция "Курорт-2018"
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Приморского края в период летнего курортного сезона сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности, пресечение фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха, а также выявление нарушений правил безопасности на пляжных территориях. Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждению и пресечению административных правонарушений, разъяснению гражданам норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают члены добровольных народных дружин.
За неделю полицейскими проверено 117 мест летнего отдыха. Сотрудниками полиции составлено 99 протоколов об административных правонарушениях, из них 19 по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). 12 – по статье 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка). Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Таких нарушений выявлено 7. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.
Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья. По результатам проведенных мероприятий составлено 2 административных протокола за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. Из оборота изъято свыше 342 литров алкоголя на сумму порядка 79 тысяч рублей.
В ходе рейдов выявляются факты несанкционированной придорожной торговли. Из незаконного оборота изъято 45,5 кг морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.
Под особым контролем органов внутренних дел обеспечение безопасности детского отдыха. О недостатках правоохранительной направленности в деятельности детских оздоровительных учреждений родители и законные представители несовершеннолетних информируют органы внутренних дел. По каждому сообщению полиция незамедлительно принимает меры реагирования.
Гражданам, считающим, что их права нарушены, полицейские предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам:
- 02 (для мобильных 102);
- 8 (423)249-04-91 дежурная часть УМВД России по Приморскому краю;
- 8(423)240-10-00 телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.
Новости тематики
- В Приморье проходит оперативно-профилактическая операция "Курорт-2018"
- Почти 40 тропических рыб пополнили коллекцию Приморского океанариума
- До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру
- Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году
- Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг
- Почти 50 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные услуги за счет субсидий
- Приморцы стали чаще тратить материнский капитал
- Компания из Владивостока будет реставрировать храм в Арзамасе
- 27 лет под флагом российским
- Сергей из Евросоюза мечтает реализовать собственный проект в Приморье
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" заботится о горожанах
- В Приморье проходит оперативно-профилактическая операция "Курорт-2018"
- Почти 40 тропических рыб пополнили коллекцию Приморского океанариума
- До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру
- Школьники Приморья предлагают свое решение вопросов экологии
- Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году
- Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг
- Почти 50 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные услуги за счет субсидий
- В Приморье ветеран труда выращивает женьшень на "дальневосточном гектаре"
- Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- Деревья во Владивостоке уничтожают сотнями
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей