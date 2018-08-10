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Почти 40 тропических рыб пополнили коллекцию Приморского океанариума

10 Августа 2018, 11:10 | Приморье

Новые жители экспозиции «Малый риф» прибыли во Владивосток с Филиппин и уже благополучно прошли обязательный карантин.

Новоселов отличает яркий внешний вид и броские названия, например, антиус–квадрат, он же Малевич или губаны «канарейка» и «диадема пикта».

- Коралловые рыбы очень чувствительны к любым изменениям внешней среды, они должны привыкнуть к новым условиям, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов. – Для того чтобы рыбы хорошо адаптировались, мы не сразу помещаем их в аквариумы, а постепенно доливаем новую воду к той, в которой они жили во время карантина.

Адаптация нужна, чтобы рыбы в новом месте чувствовали себя как дома. Привыкнуть к воде – это полдела, сложнее бывает ужиться со старожилами аквариумов.

- Заселение уже обжитых аквариумов дело сложное, а иногда и опасное, - рассказал Михаил Стрельцов. - Сам по себе риф и любые рыбные биотопы – это как большая коммунальная квартира, и когда в неё попадают новые жильцы, старожилы этому не очень рады, дело может дойти до драки. Поэтому в новом месте рыбы, как правило, меняют свою окраску и принимают в прямом смысле слова бледный вид, чтобы стать менее заметными. Мы стараемся подбирать рыб таким образом, чтобы они уживались друг с другом. Например, бурый ангел достаточно агрессивная одиночная рыба, его сложно содержать с другими видами, поэтому его поселили в аквариум, предназначенный для мурен.

Мурены – хищники, их поселят в аквариум последними. Помимо бурого ангела соседями мурен станут более десятка рыбок белок, которые получили имя благодаря тому, что могут совершать резкие скачкообразные движения под водой, из-за чего их очень сложно поймать. Еще этих рыб называют солдаты или сержанты, обычно гидробионты занимают свободное пространство у пещеры или грота, поэтому складывается ощущение, что они охраняют вход.

К числу замечательных соседей относятся губаны корис гаймард. Корисы иногда зарываются в грунт и рыхлят его, таким образом обеспечивая дополнительную вентиляцию, что благоприятно для полихетов - донных червей, с которыми губаны теперь соседствуют.

 

Фото- Приморский океанариум

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: рыба  приморский океанариум 



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