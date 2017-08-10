Выпускников приморских школ лишают мест в вузах региона

Неделю назад в российских вузах началось зачисление абитуриентов. На фоне резкого сокращения бюджетных мест, да и вузов как таковых, борьба за право учиться бесплатно будет просто яростная. Помимо этого, нынешняя кампания подтвердила весьма неприятный для дальневосточников тренд. Все больше бюджетных мест в вузах ДФО, и в Приморье в частности, заполняют выпускники школ из центральных регионов страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Почему так происходит? Дело в том, что планы властей по лишению молодежи возможности поступать в вузы, чтобы загнать выпускников школ в бывшие профтехучилища, а ныне колледжи, успешно реализуются. Это видно по резкому сокращению количества бюджетных мест, резкому же повышению платы за учебу и ликвидации многих вузов или сокращению их филиалов в глубинке. Приморье здесь не исключение.

Многие выпускники тех же московских или питерских школ точно так же активно ищут возможность учиться на бюджетной основе, так как конкурсы в учебных заведениях Москвы и Питера зашкаливают, а цена за платное обучение превысила все разумные пределы. Поэтому вчерашние школьники бросают свои взоры в сторону Сибири и Дальнего Востока, где и конкурсы «пожиже» и ценник пониже.

Как сообщил корреспонденту газеты «Золотой Рог» ответственный сотрудник приемной комиссии одного из местных вузов, который попросил не называть его, на 25 июля количество заявлений от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов центра страны уже превысило 60% от общего количества. Понятно, что не все из них оставят свои документы в вузе, но тем не менее…

Казалось бы, руководству вузов остается только радоваться такому вниманию детей из центральных регионов страны, даже если учесть вынужденность такого шага. Однако если учитывать конечную цель работы вузов - подготовка специалистов для конкретной территории, то ситуация на выходе будет весьма плачевная. Изначально понятно, что подавляющее большинство тех же выпускников-москвичей ни за какие коврижки не останется работать на Дальнем Востоке. Дураков, как говорится, нема! Тем более среди дипломированных специалистов.

Тут мы подходим к еще одному печальному факту. Наши умники и умницы, в свою очередь, не остаются в регионе, а штурмуют вузы Москвы, Питера, а то и дальнего зарубежья), практически нет никакой возможности конкурировать с выходцами из «западных» школ. Так, газета «Золотой Рог» не так давно публиковала интервью с директором направления одного из вузов, в котором констатировалось, что уровень образования детей из школ центра России и школ Дальнего Востока не идет ни в какое сравнение. Это касается и результатов ЕГЭ. Наши, само собой, значительно проигрывают. И этот разрыв нарастает с каждым годом. Что и не удивительно. В дальневосточных школах учителя в возрасте 70 и старше лет не такая уж и редкость, обновления кадров практически не происходит, ни о каких образовательных новациях говорить также не приходится. Выпускники педвузов в большинстве своем идут куда угодно, только не в школы. Детей к выпускным экзаменам сегодня готовят репетиторы, а не школы. И то не везде. В далеких деревнях и селах и этого нет - там даже учителей-предметников часто не хватает. К примеру, известен случай, когда один химик «обслуживает» сразу несколько школ района. Какие тут успехи в учебе? Какие тут дополнительные занятия? Впрочем, такая ситуация после введения единых госэкзаменов мало кого волнует. Увы, все чаще складывается впечатление, что отсечение любой ценой от высшего образования детей из глубинки и было главной целью введения ЕГЭ. Возможно, именно поэтому «федералы» не хотят и слышать о введении хотя бы символических квот для местной молодежи.

В итоге тысячи представителей местной молодежи и так каждый год уезжают из региона, а теперь на то, чтобы приостановить этот поток и вовсе не приходится надеяться.

Слава богу, под боком у Приморья есть Китай, который в последние годы становится не только всемирной фабрикой всего и вся, но и активно внедряет новейшие образовательные продукты, которые с удовольствием предоставляет всем желающим. Причем по вполне умеренным, по российским меркам, ценам. Сотни, если не тысячи, детей с Дальнего Востока России уже учатся в Поднебесной, и еще большее количество готовится туда уехать.

Понятно, что все эти тренды весьма тревожны и доказывают, что меры по привлечению населения на Дальний Восток не носят комплексного характера и обречены на провал. Ответственные за это чиновники попросту носят воду в решете. Фактическое лишение выпускников дальневосточных школ возможности получать здесь доступное высшее образование, поскольку любой другой вариант обрекает молодежь на лишение каких-либо жизненных перспектив, только усугубит и без того плачевную демографическую ситуацию (см. материал ниже).