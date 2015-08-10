На детский отдых Приморье денег не жалеет

На летнюю оздоровительную кампанию в крае в этом году будет направлено более 350 млн рублей

Пора летнего отдыха в самом разгаре, и юные жители Приморья проводят это время с пользой для здоровья и физического развития. На летнем отдыхе подрастающего поколения власти региона не экономят: всего на оздоровительную летнюю кампанию в 2015 году будет потрачено более 350 млн рублей. На эти средства на базах отдыха и в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 200 тысяч маленьких приморцев.

Всего в Приморье этим летом работают 664 оздоровительные организации для школьников. В их числе шесть оздоровительных лагерей, находящихся за пределами России - в китайских городах Далянь, Чанчунь, Циндао, Янтай. Также впервые в этом году осуществляет работу детский лагерь на территории Республики Корея.

За весь летний период в оздоровительных учреждениях планируется оздоровить более 175 тысяч ребят - 89% детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории края. Еще 800 детей отправятся за счет краевого бюджета за рубеж.

По словам вице-губернатора Приморского края Татьяны ЗАБОЛОТНОЙ, в Приморье на оздоровительную летнюю кампанию в 2015 году планируется направить более 350 млн рублей из разных источников. Родители смогут получить компенсацию за приобретенные путевки либо купить их сразу по льготной цене. Разницу компенсирует краевой бюджет.

«Компенсация родителям составляет 50% от стоимости путевки, но не более 8 тыс. рублей. 10 тыс. рублей будет компенсировано малообеспеченным семьям. Многие детские оздоровительные учреждения получают компенсацию напрямую из краевого бюджета, поэтому путевки здесь можно купить сразу по льготной цене», - подчеркнула вице-губернатор.

Организованные детские группы из Приморья в этом году были направлены на отдых и оздоровление в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орленок». Это дети в возрасте от 10 до 16 лет из числа победителей и призеров творческих конкурсов, спортивных соревнований, актива молодежных и детских общественных объединений.

«Так, в лагере «Океан» только в июне отдохнуло - 135 человек, в зарубежных лагерях, расположенных на территории КНР и Республики Корея (Сеул), - 59 человек. 922 ребенка отдохнули в организациях отдыха и оздоровления, расположенных в других субъектах Российской Федерации, из них 321 ребенок - на Черном и Азовском морях, в том числе четыре ребенка - в детском лагере «Орленок», - рассказали в департаменте труда и социальной политики администрации Приморского края.

Активно принимают в этом году детей лагеря и базы отдыха на территории Приморья. Так, только в загородных лагерях Находкинского округа уже отдохнули более 1 700 детей.

Как сообщили в управлении образования муниципальной администрации, наиболее популярными местами отдыха находкинских школьников стали лагеря в границах Находкинского городского округа: «Отрада», «Бухта Отрада», «Альбатрос», «Мечта» и «Радуга», а также «Шепалово» в Партизанском районе.

В загородных лагерях проходят профильные и обычные смены. В лагере «Мечта» состоялась летняя школа «Эрудит», на которой преподавали сотрудники Дальневосточного федерального университета. На базе «Альбатроса» и «Мечты» прошли спортивные смены по игровым видам спорта и боксу.

«Во всех загородных лагерях организованы пятиразовое питание, систематические медосмотры и оздоровительные процедуры, проводятся спортивные и развлекательные мероприятия», - подчеркнули специалисты.

Оригинальной методикой отличается работа педагогического состава «Радуги». Каждое лето специалисты заявляют определенную тему, вокруг которой строится жизнь в лагере: название отрядов, массовые мероприятия, игры. В году этом стилистикой смен стала «Цивилизация». Первая смена прошла как «становление цивилизации», вторая станет «развитием», третья будет посвящена «расцвету». Деятельность «Радуги» в целом и подход педагогического состава к работе с детьми принесли организации гран-при краевого конкурса загородных лагерей, который проводили департамент образования и науки Администрации Приморского края и Приморский краевой институт развития образования.

Особое внимание уделяют в администрации Приморского края детям-инвалидам и подросткам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Так, на прошлой неделе 60 «особых» деток отправились на отдых к морю: на базе отдыха «Шепалово» под Находкой открылась оздоровительная смена для детей-инвалидов. В этом году на морское побережье в сопровождении родителей отправились 60 маленьких приморцев, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Оздоровительный лагерь для «особенных» деток пятый год организует краевой департамент труда и социального развития совместно с Приморским отделением Всероссийского общества инвалидов.

В этом году большинство детей приехали из отдаленных уголков края. Среди диагнозов ДЦП, тяжелая форма сахарного диабета, различные нарушения в психическом развитии. Особенно много детей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом. Поэтому среди персонала много психологов и медиков.

Специалисты убеждены, что такой специализированный отдых - это лучшая реабилитация для детей и подростков с подобными проблемами. Доказано, что, к примеру, дети с аутизмом могут сделать значительный прогресс при правильном обучении. Чем раньше начата коррекционная работа с ними, тем больше шансов на хороший исход лечения.

«Здесь очень важно сотрудничество специалистов с родителями. Именно они являются истинными экспертами в том, какая индивидуальная реабилитационная программа работает в отношении конкретного ребенка», - убеждена директор департамента Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.

По ее словам, свидетельства многих родителей, которые восстановили или почти восстановили детей, помогают отменить миф, что аутизм является неизлечимым недугом.

В муниципальных образованиях края Приморья продолжается оздоровление детей из семей в трудной жизненной ситуации. На этой неделе в лагеря и реабилитационные центры заехали 280 подростков. А всего с начала лета бесплатно отдохнули почти 5,7 тысячи детей, нуждающихся в поддержке государства.

Например, палаточный лагерь на берегу бухты Лашкевича под Находкой в этом году в 15-й раз распахнул двери для подростков с особыми нуждами. В июле этого года здесь отдохнуло 45 воспитанников Екатериновского дома-интерната для детей-инвалидов.

Каждый день в лагере проходят спортивные состязания, конкурсы и игры, а вечером все собираются на веселую дискотеку. Частыми гостями «Острова» становятся взрослые и детские творческие коллективы, приезжают меценаты, которых у Екатериновского дома-интерната не мало.

По словам Лилии Лаврентьевой, отдых в палаточном лагере на берегу теплого моря - это хорошая возможность разнообразить быт и общение детей с особыми нуждами.

«Здесь подростки учатся многому, а главное - общению со сверстниками. На праздники приглашают воспитанников детских домов, коррекционной школы, детей из семей в трудной жизненной ситуации», - говорит глава ведомства.

Среди вожатых - тоже ровесники, которые хорошо знают и принимают «особенных» детей. Традиционно в мае специалисты Екатериновского дома-интерната проводят «Школу вожатых», где знакомят желающих поработать в «Солнечном острове» с тонкостями работы с такими подростками.

Отметим, что в этом году «Солнечный остров» работает до 4 сентября. Поэтому за летний сезон многие воспитанники Екатериновского дома-интерната побывают в лагере несколько раз.

Перед началом каждой смены ребята активно благоустраивают свой «Солнечный остров». Взрослые, в свою очередь, делают все возможное, чтобы отдых особых детей прошел с пользой для здоровья, был веселым, а главное - безопасным.

«В прошлом году мы даже обновили кухонный агрегат, который за 14 лет устарел морально и физически. Теперь с приготовлением вкусной и здоровой пищи для наших деток проблем нет», - говорят работники детского дома-интерната.

Новая полевая кухня для воспитанников интерната приобретена по поручению главы региона. Во время «Большого проезда» Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по краю к вице-губернатору Павлу СЕРЕБРЯКОВУ обратились воспитатели Екатериновского дома-интерната. Они рассказали, что в палаточном лагере в бухте Лашкевича, куда каждый год выезжают на оздоровительный сезон воспитанники интерната, очень старая полевая кухня.

Отметим, оздоровительные смены для детей в трудной жизненной ситуации продолжаются и в других муниципальных образованиях. На следующей неделе в загородные и профильные лагеря отправляются более 300 школьников. Еще 235 детей заедут на оздоровительный отдых в социально-реабилитационные центры Приморья.

Для того, чтобы отдых детей был более комфортным и разнообразным, администрация Приморского края поддерживает и предпринимателей, организующих детский отдых. Так, в этом году предпринимателям Приморья, организующим детский отдых, увеличена сумма субсидий, выделяемых из краевого бюджета.

«В 2012 году мы выплатили на эти цели 28,4 млн рублей, в 2013 году - 32,2 млн рублей, в 2014 году - 36 млн рублей. В текущем году эта цифра должна составить не менее 38,8 млн рублей», - подчеркнул заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Роман СИГИДА.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.