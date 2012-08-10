Елена Слуцкая стала лицом Приморской почты

ПРИМОРЬЕ, 10 августа, ZRPRESS. Елена Слуцкая, 23-летняя победительница конкурса «Лучший почтальон - 2012» представит Приморский филиал ФГУП «Почта России» на конкурсе профессионального мастерства в Благовещенске на окружном этапе конкурса в сентябре этого года, а в случае победы — и в финале, который пройдет 8 ноября в Москве во Всемирный день качества.

Трудно переоценить социальную значимость профессии почтальона. В любом населенном пункте нашего края, будь то районный центр или совсем небольшой поселок, почтальон доставит письмо адресату, принесет газету, пенсию, обеспечит необходимыми товарами.

Елена работает почтальоном три года в Дальнегорске, на конкурсе продемонстрировала жюри не только знание почтового дела, но и покорила своим музыкальным талантом, исполнив песни для зрителей во время подсчетов результатов голосования.

В борьбе за победу призовые места регионального конкурса распределись следующим образом: 1-е место – Елена Слуцкая, Дальнегорск, 2-е место - Светлана Лихая, Уссурийск, 3-е место - Валентина Аникова, Дальнереченск.

«Золотой Рог».